Estrenos en MUBI durante el mes de noviembre

MUBI, el servicio global de streaming con curaduría, ha anunciado las películas que se estrenarán en la plataforma durante el penúltimo mes del año. Con cintas enfocadas en redescubrir la naturaleza del ser humano, filmes clásicos y nuevas propuestas creativas, noviembre será sin duda un gran mes para los amantes del cine.

MUBI en noviembre

Con estrenos diarios, cuidadosamente seleccionados a mano, MUBI sorprende este mes a sus usuarios con filmes únicos de grandes del cine como Éric Rohmer y Terry Gilliam, así como con el estreno exclusivo de Nimic, el cortometraje más reciente de Yorgos Lanthimos. Y los seguidores de Björk encontrarán en exclusiva la restauración en 4K de The Juniper Tree, película que marcó su debut en el cine. Asimismo, MUBI continúa con el especial Éric Rohmer: Comedias y Proverbios para celebrar el centésimo aniversario del director y guionista francés. Semanalmente se estrenarán The Aviator’s Wife, Full Moon in Paris, The Green Ray y My Girlfriend’s Boyfriend.

Este mes también tendrá presencia el cine mexicano con las últimas producciones de los directores Lucía Carreras, Iván Ávila y Daniela Ludlow.

A continuación te presentamos los destacados de la programación de noviembre:

EN EXCLUSIVA EN MUBI

MUBI se complace en estrenar en exclusiva el cortometraje más reciente de Yorgos Lanthimos, Nimic, inmediatamente después de su exitosa gira en festivales que incluyó proyecciones en Locarno, TIFF, Rotterdam y NYFF. Este alucinante thriller protagonizado por Matt Dillon, hace eco del estilo y los temas distintivos que se exploran con frecuencia en el intrigante trabajo anterior de Lanthimos.

Un dato interesante es que esta película contó con la fotografía del mexicano Diego García y la Ciudad de México sirvió de escenario para ciertas locaciones.

Nimic – 27 de noviembre

El día de las elecciones en Estados Unidos, MUBI presentará el estreno mundial de una nueva restauración del épico documental de John Gianvito, Profit Motive and the Whispering Wind. Este trabajo único traza 400 años de historia estadounidense, viaja a tumbas, monumentos y memoriales que reconstruyen una visión alternativa de la historia norteamericana. Con su último trabajo Her Socialist Smile, estrenado este mes en NYFF, John Gianvito se ha consolidado como uno de los grandes documentalistas estadounidenses actualmente, y esta mirada meditativa sobre la naturaleza del progreso democrático es digna de redescubrimiento.

Profit Motive and the Whispering Wind– 3 de noviembre

Tras su lanzamiento en el Metrograph de Nueva York el año pasado, MUBI se enorgullece de presentar el estreno exclusivo en línea de una nueva restauración 4K deThe Juniper Tree. Rodada en un impresionante blanco y negro, esta adaptación sobrenatural de los hermanos Grimm fue el primer papel cinematográfico de Björk. Este cuento de hadas feminista debutará en MUBI en la fecha del próximo cumpleaños de la artista islandesa.

The Juniper Tree–21 de noviembre

Este conmovedor y visceral cortometraje de la artista y cineasta alemana Luise Donschen se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York del año pasado. Organizado como una serie de viñetas elusivas y fragmentadas, Entire Days Together sigue a una adolescente que está siendo tratada por epilepsia y captura su desorientadora lucha por adaptarse y reconocer el mundo exterior.

Entire days together – 4 de noviembre

Nova Lituania, de Karolis Kaupinis, es uno de los largometrajes más audaces del circuito de festivales más reciente; un relato sarcástico y absurdo de la precaria posición de Lituania a finales de la década de 1930. Basada en hechos reales y filmada en un hermoso blanco y negro, la película se centra en el plan aparentemente absurdo de un profesor de geografía de construir una nueva Lituania en el extranjero para evitar la destrucción total a manos de los soviéticos y nazis que los rodean.

Nova Lituania – 9 de noviembre

Mezclando mito y realidad, Cemetery sigue a un elefante de Sri Lanka en medio de un desastre natural. Con imágenes de otro mundo y un paisaje sonoro trascendente, este documental experimental posee una cualidad espiritual transportadora, al tiempo que expone las duras realidades de la caza furtiva.

Cemetery – 18 de noviembre

Overseas sigue a un grupo de mujeres en Filipinas mientras se capacitan para convertirse en trabajadoras domésticas y se preparan para ser esparcidas en el extranjero e ingresar a la fuerza laboral global. Este innovador documental del director surcoreano Yoon Sung-A combina recreaciones y secuencias estilizadas con un documental de observación para crear una descripción comprensiva e iluminadora del trabajo doméstico en el mundo moderno.

Overseas – 25 de noviembre

PELÍCULAS DESTACADAS

Éric Rohmer: Comedias y proverbios

Finalmente, MUBI continúa exhibiendo esta serie de películas de Eric Rohmer, ambientadas en la Francia de los años ochenta, que cuentan con personajes femeninos en sus veintes, llenos de indecisión, deseos y reflexiones morales, que navegan a través de los retos de la vida adulta.

MUBI estrenará cuatro filmes de Rohmer para seguir conmemorando su centésimo aniversario. MUBI tiene el orgullo de presentar estas fascinantes joyas veraniegas a lo largo de noviembre y diciembre para celebrar el centésimo aniversario de Rohmer. Manténganse atentos a grandes obras como Full Moon in Paris, con Pascale Ogier y Fabrice Luchini, o Green Ray, interpretada por Marie Rivière, encantadora en su mal de amores.

The Aviator’s Wife – 2 de noviembre

Full Moon in Paris – 8 de noviembre

The Green Ray – 13 de noviembre

My Girlfriend’s Boyfriend – 24 de noviembre

Este mes tenemos en foco a Pelin Esmer, una de las grandes directoras turcas de su generación, con tres de sus películas: The Collector, un documental que produjo, dirigió y fotografió, en el que sigue a su tío, coleccionista de todo tipo de artículos. The Play, ganador en Tribeca, una mirada documental a las mujeres campesinas que revela el poder transformador del arte y 10 to 11, su primer largometraje de ficción, una narrativa llena de matices que observa la destrucción de la cultura y la depreciación de los objetos.

The Collector – 5 de noviembre

The Play – 11 de noviembre

10 to 11 – 19 de noviembre

