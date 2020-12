MUBI anuncia las películas que se lanzarán en Enero 2021

MUBI, el servicio global de streaming con curaduría, anuncia las películas que estarán disponibles durante enero del 2021.

La plataforma quiere que los amantes del séptimo arte inicien el año con el pie derecho y les ofrece distintas producciones de alta calidad cinematográfica para todo tipo de audiencias.

El catálogo incluye estrenos exclusivos como la restauración del mítico documental marroquí About Some Meaningless Events, que cuestiona el papel que juegan los cineastas en la sociedad. También se suma A Family Tour, la obra autobiográfica del director independiente Ying Liang que retrata su exilio de China tras criticar al gobierno en su filme When Night Falls, de 2012.

Los fanáticos de la animación disfrutarán deFantastic Mr. Fox, la comedia stop motion del excéntrico Wes Anderson. Asimismo, llegan Rurouni Kenshin, Rurouni Kenshin: The Beginning y Rurouni Kenshin: The Final, las tres aclamadas adaptaciones live-action del popular manga/anime conocido en América Latina como Samurai X.

Si de música se trata, no hay que perderse Twenty Feet From Stardom, la asombrosa historia de unas coristas que conquistaron la industria musical, ganadora del Óscar por Mejor Documental en 2014. También se agrega Beyond the Lights, nominada al premio de la Academia por Mejor Canción por la composición Grateful, de la leyenda Diane Warren.

En representación del talento latinoamericano llega la antología Nine Lives, nueve mágicos relatos creados por la mente maestra del colombiano Rodrigo García. Mientras queRezeta, filme del mexicano Fernando Frías, retrata una singular historia de amor entre una modelo kosovar​a y un jóven artista.

Por otro lado, directo desde Rumania, el thriller noir proyectado por primera vez en el Festival de Cannes, La Gomera, arriba para sorprender a más de uno por su ingeniosa puesta en escena. Como broche de oro, The Edge of Love, un potente e imperdible drama romántico protagonizado por Sienna Miller y Keira Knightley.

Siguen los ciclos en MUBI

Una ceremonia habitual en la plataforma son los ciclos temáticos. En enero, continúa la serie Wim Wenders: Viajes sin retorno, uno de los íconos más importantes del nuevo cine alemán. Descubre las proezas poéticas de este cineasta de la mano deRoom 666, Tokyo-Ga y Wings of Desire,tres obras de culto cuya premiere será el 8, 18 y 30 de enero, respectivamente.

De igual manera, MUBI en alianza con My French Film Festival trae una fina selección de filmes galos. En el ciclo From France with Love debutarán películas como:

Enormous (16 de enero) de Sophie Letourneur, una inteligente tragicomedia sobre los estigmas del embarazo.

Heroes Don't Die (21 de enero) de Aude-Léa Rapin, mockumentary que explora la pérdida de identidad a través de la reencarnación y los vestigios de la guerra de Bosnia como trasfondo.

Orpheus (24 de enero) de Jean Cocteau, un clásico francés que replantea la historia de amor más antigua del mundo: el mito de Orfeo y Eurídice.

Josep(28 de enero)de Aurel, una bella cinta animada que homenajea el legado de Josep Bartolí, caricaturista catalán que se refugió de la dictadura franquista en Francia.

Y para continuar con lo mejor del cine de grandes directoras y directores, MUBI presenta First Films First, una exquisita selección de óperas primas que incluye:

The Basilisks (2 enero) de Lina Wertmüller, sigue a tres jóvenes sin rumbo que deben sobrevivir a la pobreza que azota a un pequeño pueblo al sur de Italia.

The Small Town (4 de enero) de Nuri Bilge Ceylan, ambientada en Turquía sin futuro en la que unos niños crecerán ante carencias morales y económicas.

My Sister's Good Fortune (5 de enero) de Angela Schanelec, las desventuras de un fotógrafo que debe dividir su vida entre dos mujeres: su interés romántico y su media hermana.

August 32ndon Earth (6 de enero) de Denis Villeneuve, la crónica de una larga amistad que escalará de nivel a partir de que uno de los personajes se cuestiona la existencia de su vida.

All Is Forgiven (7 de enero)de Mia Hansen-Løve, los deseos de una hija por perdonar los pecados de su padre drogadicto tras haberla abandonado once años atrás.

Pickpocket(9 de enero) de Jia Zhangke, insólita narración de las tristes memorias de un carterista que no encuentra su lugar en el ritmo abrumador de la sociedad china.

A continuación te presentamos lo más destacado de la programación de enero:

EN EXCLUSIVA EN MUBI

ABOUT SOME MEANINGLESS EVENTS – 20 de enero

Filmada en la década de 1970 y prohibida por las autoridades marroquíes, estuvo perdida durante décadas hasta que recientemente se encontró un negativo que permitió su completa restauración.

A FAMILY TOUR– 22 de enero

Un cineasta que vive en el exilio de su propio país se aísla en Hong Kong y viaja a Taiwán para asistir a un festival de cine. En el evento podrá reunirse discretamente con su madre mientras se infiltra en un grupo de turistas.

PELÍCULAS DESTACADAS

TWENTY FEET FROM STARDOM –3 de enero

Se centra en la vida de varias coristas que son desconocidas para el público en general, pero que han acompañado a algunas de las bandas más importantes de la música popular.

LA GOMERA – 10 de enero

La más reciente película del reconocido cineasta rumano Corneliu Porumboiu (Selección Oficial de Cannes 2019), es una hilarante comedia con tintes de thriller y noir narrada en una cronología no lineal. El montaje, la libertad narrativa y el imaginativo guión la destacan como una de las películas más entretenidas e inclasificables de los últimos años.

THE EDGE OF LOVE –11 de enero

Un drama sobre un aparente triángulo amoroso entre una cantante de clubes nocturnos, un poeta y la nueva amante de este último. La historia se desarrollará hasta culminar con una valiosa amistad entre las protagonistas.

BEYOND THE LIGHTS – 14 de enero

Noni Jean es una estrella mundial de la música a la que parece que el éxito le agobió al punto de querer suicidarse después de conseguir su primer Billboard. Cuando todo parece ir mal, un encantador hombre cambiará cada uno de sus planes.

FANTASTIC MR. FOX– 15 de enero

Basado en el libro para niños de Ronald Dahl, el filme narra las aventuras de un astuto zorro en la primera película animada de Wes Anderson. La obra presume de un elenco de voces de estrellas hollywoodenses de la talla de George Clooney, Meryl Streep y Bill Murray.

NINE LIVES – 26 de enero

Glenn Close y Holly Hunter son los protagonistas de un filme segmentado en nueve distintos relatos. Toda la película se lleva a cabo a través de un plano secuencia que demuestra el increíble trabajo de fotografía.

RUROUNI KENSHIN – 29 de enero

Kenshin es un samurai sin amo y propósito en la vida que se instala en un pequeño dojo en donde conocerá a las personas que le harán creer en el amor otra vez. El aclamado manga de Nobuhiro Watsuki cobra vida en carne y hueso con una adaptación bien recibida entre la crítica, el público y los seguidores de la obra original.

REZETA – 31 de enero

Una hermosa mujer de Kosovo vive bajo la presión del glamoroso mundo del modelaje. Su vida cambiará al conocer a Alex, un chico mexicano que limpia los sets de grabación de comerciales en los que participa y que se convertirá poco a poco en su guía, mejor amigo y pareja.

Los planes de suscripción son de $129MXN al mes o $948MXN por 12 meses. MUBI está disponible en la web, dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como iPad, iPhone y Android.

Para más información: https://mubi.com/es