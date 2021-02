MUBI anuncia las películas que estarán disponibles durante febrero 2021

MUBI anuncia las películas que estarán disponibles durante febrero. Entre los estrenos más destacados está The King of Comedy, de Martin Scorsese.

MUBI , el servicio global de streaming con curaduría, anuncia las películas que estarán disponibles durante febrero. Una vez más, la plataforma trae lo mejor del cine, tanto para los que quieran descubrir producciones excepcionales como para los más conocedores del séptimo arte.

Entre los estrenos más destacados está la increíbleThe King of Comedy, de Martin Scorsese, cinta que inspiró en gran medida a la versión de Joker de Todd Phillips. Otro cineasta de culto, Ridley Scott (reconocido por Alien y Blade Runner), se une a la programación con Legend, una épica aventura de fantasía medieval con Tom Cruise. MUBI continúa revisando la filmografía de un maestro del cine, Éric Rohmer, quien en Claire’s Kneenos transporta al hermoso lago de Annecy en esta inteligente comedia de verano.

El cine mexicano también se incorpora al catálogo con Sabrás qué hacer conmigo, de Katina Median Mora, un drama romántico dividido en tres segmentos. Por su parte el director colombiano Miguel Salazar nos conmoverá conCiro & yo, un agridulce documental sobre el conflicto interno en Colombia que parece no tener fin.

Sólo lo podrás encontrar aquí

Como cada mes, MUBI brinda a sus usuarios películas que sólo pueden ser encontradas en la plataforma. Una de estas exclusivas es la restauración digital del corto Meeting the Man: James Baldwin In Paris, que sigue al gran escritor James Baldwin por París al tiempo que reflexiona sobre la fama, el arte y su condición de afroamericano.

Te recomendamos Dead Pigs, el magnífico debut como directora de Cathy Yan que tendrá su estreno en línea de forma exclusiva en MUBI. Estrenada con elogios en el Festival de Sundance 2018 y basada en hechos reales, el filme es una gran sátira social sobre nuestra lucha universal con la identidad y la conexión humana en la era de la globalización, en un mundo cada vez más dividido. Tampoco pierdas de vista Stump the Guesser, un surrealista corto en blanco y negro sin voces que se proyectó por primera vez en la Berlinale 2020.

¿Buscas algo diferente? El cortometraje que distorsiona la realidad llamado The Sky Is on Fire de la retorcida imaginación de Emmanuel Van der Auwera te dejará sin aliento. Por último, Beyond Clueless, el documental épico de Charlie Shackleton que explora las películas “coming-of-age”, te convencerá de quedarte en MUBI todo febrero.

Asómbrate con los ciclos de MUBI

Una sección que nunca faltará en MUBI son los ciclos. El maestro del cine alemán Win Wenders hace su aparición una vez más en Wim Wenders: Journeys of No Return, uno de los especiales más solicitados en el que se incluirán tres cintas que nadie debería perderse:

Notebook on Cities and Clothes (9 de febrero): un documental encargado por el Centro Georges Pompidou que correlaciona la moda y el cine al analizar la carrera del diseñador de modas japonés Yohji Yamamoto.

(9 de febrero): un documental encargado por el Centro Georges Pompidou que correlaciona la moda y el cine al analizar la carrera del diseñador de modas japonés Yohji Yamamoto. Faraway, so close! (16 de febrero): la secuela de la aclamada Wings of Desire y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 1993.

(16 de febrero): la secuela de la aclamada Wings of Desire y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 1993. Buena Vista Social Club (23 de febrero): el documental que acompaña la historia de uno de los grupos musicales más famosos de Cuba y que fue nominado a los premios Oscar.

Otro ciclo que también seguirá disponible es From France with Love, de la alianza con la iniciativa MyFrenchFilmFestival. Para el mes del amor y la amistad, las obras incluidas son:

Adolescents (3 de febrero): el documental de Sébastien Lifshitz que siguió la vida de dos jóvenes amigas por cinco años para ver su desarrollo físico, emocional y mental.

(3 de febrero): el documental de Sébastien Lifshitz que siguió la vida de dos jóvenes amigas por cinco años para ver su desarrollo físico, emocional y mental. You Deserve a Lover(15 de febrero): relata las desventuras románticas de una parisina desde la óptica novedosa de Hafsia Herzi.

Para recordar lo más destacado de la última edición del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, MUBI realizó una fina selección de cintas bajo el ciclo Festival Focus: Rotterdam, en el que seincluye:

For the Time Being (4 de febrero): cinta sobre las barreras del lenguaje y el aislamiento social entre una familia alemana y dos mujeres españolas.

(4 de febrero): cinta sobre las barreras del lenguaje y el aislamiento social entre una familia alemana y dos mujeres españolas. Meanwhile on Earth (6 de febrero): un apacible documental de Carl Olsson sobre la desconocida industria funeraria.

(6 de febrero): un apacible documental de Carl Olsson sobre la desconocida industria funeraria. A Perfectly Normal Family (8 de febrero): un drama muy personal del joven realizador Malou Reymann sobre el proceso de transformación de su padre como mujer

Pero Rotterdam no será el único festival con presencia. El ciclo Festival Focus: Berlinale brinda tres obras maravillosas que brillaron durante el Festival de Berlín 2020:

If it Were Love (11 de febrero): obra documental de Patric Chiha que muestra una experiencia lúdica sobre la juventud y su relación con el baile.

(11 de febrero): obra documental de Patric Chiha que muestra una experiencia lúdica sobre la juventud y su relación con el baile. Uppercase Print (17 de febrero): basada en una obra de teatro, es un docudrama experimental de Radu Jude sobre la Rumania de los 80 y la historia de un joven rebelde que resiste a las normas sociales.

(17 de febrero): basada en una obra de teatro, es un docudrama experimental de Radu Jude sobre la Rumania de los 80 y la historia de un joven rebelde que resiste a las normas sociales. All the Dead Ones (18 de febrero): filme de Caetano Gotardo y Marco Dutra que nos transporta al Brasil del siglo XIX justo después de que la esclavitud se abolió, y que revela a una sociedad que no estaba lista para tal cambio.

A continuación te presentamos lo más destacado de la programación de febrero:

EN EXCLUSIVA EN MUBI

Películas MUBI febrero

MEETING THE MAN: JAMES BALDWIN IN PARIS – 2 de febrero

Es el debut en línea de la nueva restauración de Meeting the Man: James Baldwin in Paris. El corto de 1971 nos introduce en la vida del gran escritor James Baldwin mientras deambula por las calles de París reflexionando sobre la fama, el arte y su condición de afroamericano en París.

STUMP THE GUESSER – 10 de febrero

Un cortometraje mudo, en blanco y negro, basado en los primeras imágenes del cine soviético. Fue dirigido por tres personas y protagonizado por Adam Brook. Surrealista, excéntrico y nostálgico, Stump the Guesser es pura diversión en metacine. Hizo su debut en la 70a. edición del Festival de Berlín y fue parte del top 10 en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2020.

DEAD PIGS –12 de febrero

El audaz debut como directora de Cathy Yan, Dead Pigs fue estrenada con elogios de la crítica en Sundance 2018. Es una sátira social magistral de la mente maestra detrás de Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) que se basa en hechos reales notables y está protagonizada por un brillante reparto internacional que incluye a Vivian Wu, Mason Lee y Zazie Beetz.

THE SKY IS ON FIRE – 24 de febrero

El singular cortometraje del cineasta belga Emmanuel Van der Auwera, The Sky Is on Fire, se estrenó en el Festival de Rotterdam 2020 y no se parece a nada que el cine haya presentado antes. La obra hace uso de imágenes generadas por computadora, lo que crea un reflejo inquietante y visualmente impactante sobre la vida urbana en el mundo moderno.

BEYOND CLUELESS –25 de febrero

El épico documental de Charlie Shackleton, Beyond Clueless, es un viaje vertiginoso hacia la mente, el cuerpo y el alma de las películas para adolescentes, visto a través de los ojos de más de 200 clásicos modernos “coming-of-age”.

PELÍCULAS DESTACADAS

THE KING OF COMEDY –21 de febrero

Una sátira y comedia negra que se desarrolla alrededor del culto a las celebridades y la cultura de los medios en Estados Unidos. Se filmó en Nueva York y retrata la vida callejera. Cuenta con las actuaciones estelares de Robert De Niro y Jerry Lewis.

SABRÁS QUÉ HACER CONMIGO –22 de febrero

La segunda entrega de la directora mexicana Katina Medina Mora. Un filme sencillo pero estimulante narrado desde tres puntos de vista diferentes. Cuenta con destacadas actuaciones de Rosa María Bianchi e Ilse Salas.

LEGEND –27 de febrero

Un cuento de hadas dirigido por el legendario Ridley Scott y protagonizado por un joven Tom Cruise. A pesar de no tener éxito en taquilla, fue nominada a varios premios internacionales.

CIRO & YO –28 de febrero

El largometraje colombiano sigue a Ciro Galindo, a quien la guerra lo ha acompañado toda su vida y en ella se refleja la propia historia de Colombia. Un documental íntimo y bien narrado que se apoya en imágenes de archivo.

