MUBI presenta las películas que estrenará en diciembre 2020 con David Bowie, Wim Wenders y Alejandro Jodorowsky como estrellas de la cartelera.

MUBI, el servicio global de streaming con curaduría, anuncia las películas que estrenará durante el último mes del año. La plataforma incluirá cintas que exploran lo más profundo de la naturaleza humana desde distintas manifestaciones artísticas como Cold Meridian de Peter Strickland.

También se añadirán producciones que revelan fascinantes realidades a las que somos ajenos, como el documental de religión y artes marciales Faith, de Valentina Pedicini. Asimismo, no hay que perder la pista de la película Tripping with Nils Frahm del francés Benoit Toulemonde, que capturó el universo musical del compositor alemán Nils Frahm en un emotivo e inmersivo concierto en el emblemático Funkhaus de Berlín.

La cineasta tanzano-americana Ekwa Msangi arriba a la plataforma con Farewell Amor, su primera obra sobre la inmigración africana que conquistó el Festival de Sundance. Por si fuera poco se incorpora el ovacionado cortometraje Barbs, Wastelands, de la directora lusitana Marta Mateus y All the Vermeers in New York, inolvidable filme noventero del realizador independiente Jon Jost.

Pero el mes de diciembre viene con más sorpresas. A la cartelera se suman Alejandro Jodorowsky y Wim Wenders, dos maestros del séptimo arte que han enamorado a distintas generaciones de cinéfilos y MUBI los conmemora con los ciclos:

El cine psicomágico de Alejandro Jodorowsky, con las películas: Fando y Lis, El Topo, y La montaña sagrada.

Wim Wenders: Viajes sin retorno, con los filmes: Paris, Texas, Alice in the Cities, Kings of the Road y The American Friend.

Por último y como un regalo de navidad para los suscriptores, se añadirá la deslumbrante Merry Christmas, Mr. Lawrence, dirigida por Nagisa Oshima. Una obra de culto con las actuaciones de David Bowie y Takeshi Kitano, y con la minimalista y emotiva música zen del multiinstrumentista Ryuichi Sakamoto.

MUBI programación de diciembre 2020

A continuación te presentamos lo más destacado de la programación de diciembre:

EN EXCLUSIVA EN MUBI

FAITH – 2 de diciembre

Este inmersivo documental en blanco y negro devela los secretos de una secta de luchadores que se divide entre el monasterio y el entrenamiento de kung-fu para salvar la humanidad. Una mirada radical sobre la devoción y las relaciones de poder. Faith, dirigida por la recientemente fallecida, Valentina Pedicini, ganó el premio a mejor documental en el Festival DocsBarcelona de 2020.

TRIPPING WITH NILS FRAHM – 3 de diciembre

Un artista legendario en un lugar legendario: Tripping with Nils Frahmcaptura una serie de fascinantes presentaciones en vivo en el icónico Funkhaus de Berlín, durante la gira mundial All Melody del pianista, compositor y productor.

MUBI se complace en estrenar en exclusiva la película del concierto del reconocido compositor alemán, autor de las bandas sonoras de películas como Victoria, Manifesto y Ad Astra.

BARBS, WASTELANDS – 8 de diciembre

Después de la Revolución de los Claveles, los campesinos de la región de Alentejo ocuparon las grandes propiedades donde una vez estuvieron sometidos al poder de sus amos. Los protagonistas de Barbs, Wastelands que sobrevivieron esta lucha, cuentan su historia a los jóvenes de hoy en sus propias palabras. La película, dirigida por Marta Mateus, se estrenó en el Festival de Cannes de 2017.

COLD MERIDIAN – 10 de diciembre

En Cold Meridian los constantes rituales sonoros de una intérprete se traducen en susurros que generan distintas respuestas sensoriales autónomas entre los espectadores. Peter Strickland regresa al ADN rudimentario del cine al originar emociones a través de una narrativa onírica que tiene al sonido como el protagonista en una producción experimental filmada en 16mm, en conjunto con la Academia de Danza de Budapest.

FAREWELL AMOR – 18 de diciembre

Walter, un inmigrante angoleño, se reúne en Estados Unidos con su esposa e hija adolescente después de 17 años. Ahora, estos totales desconocidos que comparten un pequeño departamento descubren un amor compartido por la danza que los ayuda a superar la distancia emocional entre ellos.

Como parte de la cartelera del Festival de Sundance, Farewell Amor, el debut de Ekwa Msangi es descrito como una mirada humana, intergeneracional y profundamente personal de los inmigrantes africanos en Estados Unidos.

MERRY CHRISTMAS, MR. LAWRENCE – 25 de diciembre

David Bowie encarna al Mayor Celliers, un oficial británico prisionero de guerra de los japoneses. El comandante del campamento está obsesionado con este rubio desconocido, mientras que el coronel Lawrence intenta superar las divisiones emocionales y lingüísticas entre el captor y el prisionero.

La estrella del rock inglesa muestra sus dotes de actuación una vez más en Merry Christmas, Mr. Lawrence, un relato bélico con un sutil subtexto homoerótico.

ALL THE VERMEERS IN NEW YORK – 28 de diciembre

El corredor financiero Gordon se acerca a Anna, una actriz francesa, en la sala de Vermeer de una galería en Nueva York. Sin embargo, el romance no resulta.

Una cinta que oscila entre las aparentes diferencias entre el mundo del arte y las finanzas en la metrópolis más activa del mundo. All the Veermers in New York se convirtió en un clásico instantáneo del movimiento independiente neoyorquino de los 90.

PELÍCULAS DESTACADAS

Wim Wenders: Viajes sin retorno

A Wenders se le conoce como el poeta del cine germano y la soledad moderna. Con una carrera ilustre llena de obras maestras, es un heredero indomable del nuevo cine alemán que dota a sus apasionados personajes de un carácter errante y reflexivo.

MUBI celebra su filmografía en un ciclo que contará con 11 títulos, y que en arranca en diciembre con:

Paris, Texas (6 de diciembre): Un hombre huye de su vida caminando por todo Estados Unidos hasta llegar a una desolada gasolinera para reiniciar todo. Una alegoría contemporánea sobre el deseo innato del hombre por sentirse libre.

Alice in the Cities (12 de diciembre): Wenders aísla al ser humano de la ciudad en una presentación donde la estructura urbana eclipsa la existencia humana, y donde conviven exiliados de la sociedad y fugitivos de las relaciones emocionales.

Kings of the Road(20 de diciembre): Ofrece un retrato de la Alemania de la posguerra a través de dos almas solitarias y sensibles. Con la suntuosa cinematografía en blanco y negro del legendario Robby Müller, esta película fue dedicada a Fritz Lang.

The American Friend (27 de diciembre): Adaptación de la novela El juego de Ripley de la escritora Patricia Highsmith que reinventó el género noir con una mezcla peculiar entre elementos cinematográficos estadounidenses y europeos.

El cine psicomágico de Alejandro Jodorowsky

Jodorowsky sorprendió al mundo con sus historias ácidas y encanto psicotropical. El artista de la psicomagia desafía la realidad, la moralidad y el interés artístico mediante imaginativas puestas en escena que llegan a MUBI en diciembre con tres producciones:

Fando y Lis(estreno el13 de diciembre): Su ópera prima se lanzó en un inestable clima político mexicano en la década de los 60 y fue vetada de los círculos de cine por sus controversiales imágenes. Un primer ejercicio surrealista que puso al realizador en el mapa del cine de arte.

En El Topo (estreno el19 de diciembre) un pistolero se inmiscuye en un viaje personal y simbólico en una especie de Viejo Oeste corrompido por el libertinaje. Es un título perturbador e imaginativo que catapultó al chileno a un estatus de culto.

Con La montaña sagrada(estreno el 26 de diciembre) Jodorowsky incursiona en el cine metafísico que busca incorporar al espectador mediante un montaje expresivo y cargado de semántica. Es un mundo delirante, colorido y refinado en lo estético.

MUBI Mexico Diciembre 2020

SOBRE MUBI

MUBI es un servicio de streaming con curaduría. Los planes de suscripción son de $129MXN al mes o $948MXN por 12 meses. MUBI está disponible en la web, dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como iPad, iPhone y Android. Para más información: https://mubi.com/es