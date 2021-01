MUBI anuncia la fecha de estreno del debut de Cathy Yan, DEAD PIGS

DEAD PIGS, es una sátira social de humor mordaz sobre las dificultades y adversidades que conectan a un grupo dispar de personajes.

MUBI, el servicio de streaming global y distribución de películas, se complace en anunciar que DEAD PIGS, el debut como directora de Cathy Yan, directora de Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), se estrenará en exclusiva en MUBI a partir del 12 de febrero de 2021.

La magistral primera película de la fascinante cineasta Cathy Yan, DEAD PIGS, es una sátira social de humor mordaz sobre las dificultades y adversidades que conectan a un grupo dispar de personajes, mientras miles de cerdos muertos flotan misteriosamente por el río hacia una Shanghai que se moderniza de forma veloz. Basada en extraordinarios hechos reales, la película cuenta una historia humana universal con la globalización, el drástico cambio social y la creciente desigualdad de la riqueza como telón de fondo, y tiene como protagonista a un brillante conjunto de actores y actrices internacionales, entre los que se encuentran Vivian Wu (Away, The Last Emperor, The Joy Luck Club), Mason Lee (Lucy, The Hangover Pt II), Zazie Beetz (Atlanta, Nine Days), Meng Li (The Bad Kids, The Guillotines, Young Love Lost), Haoyu Yang (The Wandering Earth), y David Rysdahl (The Family, Nine Days).

DEAD PIGS debutó con gran éxito de la crítica en el Festival de Sundance en 2018, donde ganó un Premio Especial del Jurado por Actuación de Reparto. Con una visión audaz y única, la película habla de nuestra lucha universal con la identidad en la era de la globalización, sus diversas voces reflejan el futuro del cine estadounidense, ya que trata de conversaciones proféticas y oportunas sobre la igualdad, el capitalismo y la conexión humana esencial en un mundo cada vez más dividido.