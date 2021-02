BTS protagonizará el especial musical global “MTV UNPLUGGED: BTS”

MTV anunció hoy que el grupo nominado al Grammy BTS actuará en una edición especial de la premiada y pionera franquicia musical MTV Unplugged, “MTV Unplugged presenta: BTS”. El evento...

MTV anunció hoy que el grupo nominado al Grammy BTS actuará en una edición especial de la premiada y pionera franquicia musical MTV Unplugged, “MTV Unplugged presenta: BTS”. El evento musical se basará en la icónica franquicia para traer una nueva y fresca versión, que podrá ser vista exclusivamente por MTV a nivel mundial, incluyendo MTV Latinoamérica el 23 de febrero a las 8:00pm México, 10:00pm Colombia y 23hrs Argentina.

BTS dará vida a su propia versión del icónico formato Unplugged directamente desde Seúl, Corea del Sur, ofreciendo a sus fans un asiento de primera fila para versiones nunca antes vistas de los éxitos y canciones más importantes de la carrera del grupo y temas de su más reciente álbum BE (Essential Edition). BE, lanzado por primera vez como Deluxe Edition en noviembre pasado, alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum incluye los sencillos número uno «Dynamite» y «Life Goes On».

Juntos, MTV y BTS han creado algunos momentos y actuaciones inolvidables, como el debut del grupo en el escenario de los VMA en agosto, donde realizaron la primera actuación televisada de «Dynamite», antes de llevarse a casa los trofeos por Mejor Pop, Mejor Grupo, Mejor K-Pop y Mejor Coreografía, para sumar seis VMAs en total en su carrera. El grupo también celebró su primera aparición en vivo en Fresh Out Live de MTV en febrero de 2020 para el lanzamiento de MAP OF THE SOUL: 7.

El otoño pasado, Miley Cyrus dio su propio giro al formato tradicional de la serie con MTV Unplugged Presenta: «Miley Cyrus Backyard Sessions». En la primavera de 2020, MTV lanzó “MTV Unplugged at Home” para coincidir con el lanzamiento de #AloneTogether, una campaña mundial impulsada por el talento y las redes sociales para educar a los jóvenes sobre la importancia del distanciamiento social para aplanar la curva del coronavirus.

BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o «Beyond the Scene», es un grupo surcoreano que ha capturado corazones de millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La banda se ha establecido como superestrellas globales rompiendo incontables récords mundiales y ganando reconocimiento por su música auténtica y de producción propia, actuaciones de primer nivel y la forma en que interactúan con sus fans. BTS imparten influencia positiva a través de actividades como la campaña LOVE MYSELF y el discurso de la ONU ‘Speak Yourself’, BTS ha movilizado a millones de fans en todo el mundo (sus fans se llaman ARMY), han encabezado importantes listas de popularidad y realizado múltiples shows en estadios con entradas agotadas en todo el mundo y fueron nombrados parte de TIME 100: The Most Influential People of 2019. BTS fueron nominados como Mejor Actuación de Grupo / Dúo Pop para la 63° edición de los Premios Grammy y reconocidos con premios como los Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards.

