MTV presenta “la venganza de los ex en la ciudad”

Este miércoles 13 de enero, MTV estrena La Venganza de los Ex en la Ciudad. Para los amantes de la exitosa franquicia mundial Ex on the Beach, llega esta nueva versión, para seguir compartiendo más drama sobre las citas de las celebridades. En esta oportunidad, el programa cambia en su típico paraíso de arena por la vida en la ciudad de Londres.



En La Venganza de los Ex en la Ciudad veremos a 12 celebridades solteras, en busca del amor. Cada episodio presenta dos románticas citas a ciegas en un restaurante en el corazón de Londres, que serán interrumpidas por la sorpresiva visita de sus conocidas ex parejas.



El programa cuenta con estrellas de MTV como Calum Best y Michael Griffiths, y presenta nuevos rostros famosos como Charlie King, Megan Barton Hanson, Jon Clarke, Gothy Kendoll, Liam Gatsby, Malique Thompson Dwyer, Amelle Berrabah, Amy Hart, Jess Gale, Aisleyne Horgan Wallace y muchos invitados sorpresa más.

La Venganza de los Ex en la Ciudad se grabó antes del segundo confinamiento en Londres, siguiendo las políticas de seguridad del gobierno y siendo asesorados por el grupo de trabajo de seguridad global de ViacomCBS Networks International, incluyendo consultores externos.



Este formato de la franquicia Ex on the Beach de MTV, viene inmediatamente después del éxito de Celeb Ex on the Beach, que fue calificado como el programa #1 en MTV UK en 2020, con audiencias que superaron el promedio de sus franjas horarias en un +176%. Catalogado dentro de los cinco primeros programas de MTV Brasil, también obtuvo un 90% más del promedio de su franja horaria en Australia. Desde su lanzamiento en 2014, Ex on the Beach de MTV Internacional, se convirtió en el programa más visitado y adaptado localmente de MTV y se ha emitido en 15 territorios, incluidos EEUU, Brasil, México, Países Bajos e Italia, entre otros, con más de 900 episodios creados en todo el mundo. Recientemente, se lanzó la decimoquinta versión local del formato en Alemania en TVNOW de RTL y el programa ya se ha renovado para una segunda temporada en 2021.



La Venganza de los Ex en la Ciudad, es un formato de ViacomCBS International Studios. Creado por el equipo de desarrollo de Y&E de ViacomCBS Networks International, en asociación con Whiz Kid Entertainment (una empresa de Entertainment One), a cargo de Kerry Taylor y Craig Orr. El programa fue producido por Jaime Brannan para MTV International y Lisa Chapman y Rachael Parker para Whiz Kid Entertainment.

Estreno: miércoles 13 de enero, solo por MTV.