MTV presenta el documental “Cada Día Cuenta: Venciendo La Depresión”

El "Documental Cada Día Cuenta: Venciendo La Depresión” fimado durante la pandemia estrena por MTV Latinoamérica el 14 de mayo a las 10pm (México/Colombia)

Un año después de declararse pandemia global de COVID-19, el impacto en la salud mental de los jóvenes: el aprendizaje remoto crea aislamiento físico, actividades y momentos perdidos, un ajuste de cuentas racial y una economía que se debilita y hay pérdida de empleo. En el proyecto original de MTV Documentary Films, “Documental Cada Día Cuenta: Venciendo La Depresión”, la cineasta ganadora del premio Peabody® Alexandra Shiva y la productora Lindsey Megrue, habla con jóvenes estadounidenses que han intentado suicidarse o han tenido ideas suicidas mientras comparten sus experiencias y las formas en que han buscado ayuda.



El documental, filmado durante la pandemia estrena por MTV Latinoamérica el viernes 14 de mayo a las 10pm (México/Colombia) y 11pm (Argentina).



En agosto de 2020, los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), informaron que una cuarta parte de los adultos jóvenes habían contemplado seriamente el suicidio durante la pandemia.



La película presenta a nueve jóvenes que abarcan diferentes razas, orígenes étnicos, religiosos y socioeconómicos de todo Estados Unidos, que comparten sus historias personales en una conversación íntima y atractiva que profundiza en la epidemia de más rápido crecimiento entre los adolescentes y los adultos jóvenes en la actualidad. El público no solo escucha sus historias de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, sino que también ve mensajes positivos de esperanza, recuperación y la importancia del tratamiento y la conversación honesta.



El documental fue creado por MTV en asociación con The Jed Foundation y en América Latina será transmitido con el apoyo de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano para la Juventud (IMJUVE), UNICEF México, y el Organismo Iberoamericano para la Juventud.





“Al hacer esta película, vi de primera mano la forma en que los jóvenes están lidiando con sus desafíos de salud mental, incluyendo hablar abiertamente sobre el suicidio”, dijo Shiva. «Me inspira y me da esperanza que los jóvenes no se alejen de este tema, porque hablar de él salva vidas».





“Me inspiran las historias honestas que comparten los jóvenes en el documental y que envían un mensaje poderoso: cualquier persona que sufre no está sola y que hay esperanza y ayuda disponible”, agregó Donna Satow, cofundadora de The Jed Foundation.





El documental es el primer proyecto de Shiva con Nevins desde el ganador del premio Peabody® How to Dance in Ohio sobre adolescentes autistas que se preparan para su baile de primavera. Su película más reciente, This is Home es un retrato de cuatro familias de refugiados sirios que llegan a Baltimore, Maryland y luchan por encontrar su equilibrio, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2018 y ganó el Premio del Público al Documental de Cine Mundial.





La división MTV Documentary Films, cuya primera película St. Louis Superman fue nominada a un Oscar®, tiene una lista sólida de títulos* que incluye: 76 días, que llega a lo más profundo de la línea del frente de la pandemia en Wuhan, Finding Yingying, Beautiful Something Left Behind, American Selfie: One Nation se dispara a sí misma, 17 cuadras de The Final Cut, A Life Too Short y My Father The Mover. *Los títulos pueden no estar disponibles en todos los territorios.