Especial musical benéfico: «MTV Juntos a Distancia» el 8 de mayo

MTV se une a Sebastián Yatra, Sofía Reyes, Xinmena Sariñana, Danna Paola, Morat y más estrellas de América Latina en MTV Juntos a Distancia

MTV Latinoamérica y estrellas de América Latina se unen en el especial musical #MTVJuntosADistancia, la iniciativa de MTV para unir y entretener a fans en esta época de distanciamiento social y dar mensajes de fuerza y aliento a través de la música.

El especial tendrá participaciones musicales de MOLOTOV, SEBASTIÁN YATRA, NATALIA LAFOURCADE, SOFÍA REYES, XIMENA SARIÑANA, JESSE & JOY, MON LAFERTE, DANNA PAOLA, MEME DEL REAL, TINI, PISO 21, MORAT, LALO EBRATT, C. TANGANA, ALEMÁN, FEID y FNTXY.

Presentado por Dhasia Wezka, el especial será transmitido por televisión y streaming en simultáneo a través de MTV, VH1, ComedyCentral, Paramount Network y en redes sociales por páginas oficiales de @MTVLA en YouTube y Facebook – el viernes 8 de mayo a las 8:00pm (México/Colombia), 9:00pm (Chile) y 10:00pm (Argentina).



#MTVJuntosADistancia también quiere agradecer y beneficiar a los miles de médicos y trabajadores de la salud que están en primera línea combatiendo esta pandemia global. MTV une fuerzas con Médicos Sin Fronteras, una organización global sin fines de lucro que actualmente está combatiendo la pandemia en América Latina y en 70 países de todo el mundo a través de múltiples acciones. Si deseas donar o saber más sobre Médicos Sin Fronteras y sus importantes acciones combatiendo la pandemia, ingresa aquí.

Este especial es una respuesta de MTV a las múltiples acciones multi-plataforma de la marca en la región y alrededor del mundo para unir a fans a través de la música y entretenimiento. En marzo, MTV y las marcas de ViacomCBS a nivel global lanzaron la campaña de unidad y distanciamiento social #JuntosADistancia (#AloneTogether), del que se han desprendido iniciativas como la serie de conciertos acústicos MTV Unplugged At Home, el especial de comedia de A Culpa é do Cabral o las transmisiones en vivo de MTV o Comedy Central con talentos y comediantes de la región. El pasado 18 de abril, MTV y otras marcas de ViacomCBS se unieron a la transmisión global en simultáneo del concierto benéfico curado por Lady Gaga One World: Together At Home.