MTV revive su programa “MTV Cribs”, un vistazo a las increíbles casas y asombrosa vida de celebridades

MTV Cribs es un acercamiento íntimo y personal que lleva a los fans al interior de las asombrosas casas de algunas de las celebridades más populares.

El icónico programa MTV Cribs está de regreso en MTV Latinoamérica tras el éxito del especial con futbolistas, producido de forma remota en 2020. MTV Cribs: estrena por MTV Latinoamérica el lunes 18 de enero a las 7:30pm (México), 8:30 pm (Colombia) y 9:30 pm (Argentina).

La nueva temporada de 10 episodios contará con la participación de grandes estrellas como Caitlyn Jenner, el cantante y rapero Stefflon Don, Christine Quinn de Selling Sunset, la estrella de Nickelodeon JoJo Siwa, Bradley Simpson de The Vamps, Alyssa Edwards de RuPaul's . Drag Race, entre otros.



Don Diablo (DJ holandés), Kevin McHale (Glee), Tom Allen (Comedy Central UK Roast Battle), Jonathan Cheban (Kardashian BFF y «Foodgod»), Mike Edwards y Perri Shakes-Drayton (MTV International Celebrity Bumps Mike + Perri), Caprice (Ladies of London), Jorge Masvidal (luchadora de la UFC), Gemma Collins (personalidad de televisión), Reginae Carter (TI de VH1 y Tiny: Friends and Family Hustle) Money Kicks (YouTuber) y Holly H. (Estrella de TikTok), también serán parte de esta sorprendente temporada.



Los fans tendrán un vistazo exclusivo dentro de la lujosa residencia de Caitlyn Jenner en Malibú, donde también mostrará algunas de sus piezas de guardarropa favoritas, incluido el outfit de su debut en la portada de Vanity Fair. Además, podrán conocer el divertido jardín de frutas de Stefflon Don en el Reino Unido, la impresionante mansión de Christine Quinn en Los Ángeles, el oasis de bocadillos de JoJo Siwa y mucho más.

MTV Cribs: estrena por MTV Latinoamérica el lunes 18 de enero a las 7:30pm (México), 8:30 pm (Colombia) y 9:30 pm (Argentina) .

