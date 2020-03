MTV, Comedy Central, Paramount se unen para lanzar la campaña: #JuntosADistancia

Las marcas de ViacomCBS preparan programación especial, transmisiones en vivo y acciones digitales para unirnos a través del entretenimiento.

MTV, Comedy Central, Paramount Channel Latinoamérica se unen para lanzar la campaña de unidad y distanciamiento social #JuntosADistancia. Esta campaña tiene como objetivo educar, concientizar y transmitir mensajes positivos a audiencias en América Latina en tiempos de pandemia por coronavirus y alentar a la unidad a través del entretenimiento. Adicional a los mensajes sociales, las marcas preparan programación especial para toda la familia con maratones diarios, estrenos de series, temporadas y programas especiales.

La campaña #JuntosADistancia recalca a través de múltiples mensajes de marca y videos de talento, la importancia de mantenerse en casa y a salvo y unirse a través del entretenimiento. Mensajes de unión y positividad forman parte esencial de la campaña, resaltando que el distanciamiento social no significa un completo aislamiento. #JuntosADistancia impulsará mensajes cortos de talentos y celebridades y comediantes compartiendo sus propias experiencias durante el distanciamiento social.

Entre las primeras personalidades y celebridades que se unirán a la campaña con mensajes en los próximos días, están los integrantes de Acapulco Shore, elenco de Backdoor – humor por donde no lo esperas, Joaquín Bondoni, Mau y Ricky, el MTV VJ Jimmy Sirvent, Mónica Escobedo, Alexis de Anda, La Bea, Michelle Rodríguez, y más.

COMEDY CENTRAL

Programación. Comedy Central prepara maratones temáticos diarios con los programas y episodios más divertidos para ver en casa. Del 23 de marzo al 5 de abril, todos los días a partir de las 4:00pm.

Domingo 22 de marzo a las 7pm – Estreno episodio de Se Rentan Cuartos.

Lunes 23, maratón de Backdoor “Por si se te cae el internet”

Martes 24, maratón de rutinas de stand-up “Para qué salir?”

Miércoles 25, maratón “Todos juntos en Comedy” con episodios de Se Rentan Cuartos, La Familia P.Luche, Vecinos y Schitt’s Creek.

Jueves 26, maratón “La culpa es del encierro”, con lo mejor de La Culpa es de Cortés y La Culpa es de Cortés Versión Mujeres.

Viernes 27 a las 11:30am, maratón “Godín en casa”, con episodios estreno de The Office.

Viernes 27 a las 4pm, el maratón “Para todo mal, mezcal”, con Drunk History y Bar Central.

Sábados 28, “Perdiendo la corona”, un maratón con lo mejor de Schitt’s Creek y Se Rentan Cuartos.

Domingos 29, “Carcajadas a domicilio” con Vecinos y Se Rentan Cuartos.

YouTube. Comedy Central prepara maratones digitales de lo mejor de Lip Sync Battle, diario y completamente gratis en el YouTube oficial de Comedy Central Latinoamérica.

Watching Parties. El Facebook oficial de Comedy Central LA también hará Watching Parties diario en Facecbook para unir y hacer reír a fans de toda la región. La programación del 30 de marzo al 5 de abril será anunciada próximamente.

#CuarentenaChallenge. Quedarte en tu casa no tiene por qué ser aburrido. Cuéntanos qué estás haciendo en tus días de aislamiento. Subiendo un video a tus redes sociales utilizando los hashtags #JuntosADistancia #CuarentenaChallenge y arroba a @comedycentralla. ¡Ponte creativo para que lo compartamos en nuestras redes sociales! Importante: haz todo desde casa.

Comediantes mexicanos se suman a las redes de Comedy Central haciendo “Stand Up en casa”, “Diario del Aislamiento” y el #CuarentenaChallenge.

MTV LATINOAMÉRICA

Programación. Del 23 de marzo al 5 de abril, todos los días a partir de las 3:00pm, MTV presenta maratones temáticos diarios con los programas y episodios más divertidos para ver en casa. Estrenos de series, nuevas temporadas y programas internacionales y locales.

Lunes 22 de marzo a las 7pm, el Top 20 con Dhasia Wezka grabado desde su casa en cinturón sanitario. Tema: Mejores colaboraciones musicales.

Lunes 22, “Resistiendo a la casa” con el maratón de Just Tattoo Of Us y Resistiré.

Martes 23, es “La casa en vacaciones” con el maratón Super Shore.

Miércoles 24, “Tu ex en casa” con lo mejor de La Venganza de los Ex, Ex On The Beach USA, Ex On The Beach UK y De Ferias Com O Ex Brasil.

Jueves 25, “No te dejes engañar” con el maratón internacional de Catfish, versiones México, USA, Brasil y la nueva serie Ghosted.

Viernes 26, maratón “La casa en vacaciones” con el maratón Super Shore.

Sábados 27, “Quédate en casa” con los programas ganadores de la encuesta digital.

Domingos 28, “Domingo en familia” con Acapulco Shore, Geordie Shore y Super Shore.

La programación del 30 de marzo al 5 de abril será anunciada próximamente.

MTV Play, la app de contenido on-demand de MTV, hará disponibles series completas de forma gratuita del 19 de marzo al 8 de abril, incluyendo La Venganza de los Ex USA, La Venganza de los Ex VIP, Geordie Shore, Aca Play, Ghosted y Amantes o Farsantes. MTV Play está disponible de forma gratuita para smartphones Android y iOS.

Watching Parties. Adicionalmente, MTV prepara ‘Watching Parties’ (transmisiones en vivo y en grupo por Facebook), con clips, escenas, episodios y mejores momentos de las series de MTV. Diariamente en el Facebook de @MTVLA.

Instagram Live. Los integrantes de Acapulco Shore harán sesiones en vivo desde sus casas a través de Instagram de @MTVLA. Finalmente, MTV presentará a músicos y cantantes latinos ofreciendo sesiones en vivo desde sus propias casas. Más información en las redes de @MTVLA.

PARAMOUNT CHANNEL

Programación. Del 23 de marzo al 5 de abril, todos los días a partir de las 8am COL/9amMX/10am ARG-CHI, PARAMOUNT presenta maratones temáticos diarios con una curaduría especial con las películas más emocionantes y entretenidas de la señal. Algunos de los próximos especiales:

Luchar para sobrevivir

Juntos en familia

Fin del mundo

Quedate en casa que es más seguro

Futuro Pos apocalíptico

Soldados del futuro

La programación del 30 de marzo al 5 de abril será anunciada próximamente. Más información en @ParamountTVLA en Instagram, Twitter y Facebook.