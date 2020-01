Movilidad urbana en México: Preferencias de transporte y métodos de pago

Conoce sobre la encuesta “Movilidad Urbana en México” que PayPal comisionó a IDC, donde podrás encontrar información relevante.

La movilidad urbana es un tema cada vez más relevante, especialmente en las metrópolis en crecimiento de América Latina, pero esto no es exclusivo solo para las ciudades más grandes. El aumento de las opciones en línea para los consumidores, las propuestas tecnológicamente innovadoras y la necesidad de métodos de pago más seguros, están ayudando a modificar el panorama. Ésta es una revolución en sus primeras etapas y también es un negocio en crecimiento y áreas de oportunidad para muchas entidades asociadas.

Movilidad urbana en México

PayPal comisionó una encuesta a IDC sobre el escenario actual de las aplicaciones de transporte en Brasil y México (dos mercados con desafíos de movilidad similares), con el objetivo de obtener una imagen completa de los métodos de pago de las apps de transporte / movilidad, así como el comportamiento de los usuarios en diferentes formas de transporte. De acuerdo con más del 80% de las personas encuestadas, tener un amplio abanico de opciones de transporte está contribuyendo a tener una mejor calidad de vida.

IDC entrevistó, a través de una encuesta en línea, a 305 consumidores mexicanos, mayores de 18 años de las clases socioeconómicas de A/ B, C+, C y C-, que utilizaron una aplicación de transporte al menos una vez en los 90 días anteriores a la encuesta, misma que se llevó a cabo en octubre de 2019.

Los siguientes son los aspectos más destacados del estudio que pertenece al mercado mexicano:

TRANSPORTACIÓN

Para dar un contexto, 80% de las personas encuestadas mencionó que en los últimos dos años ha aumentado el tiempo para transportarse en las ciudades. A pesar de que el 66% de la muestra encuestada posee un automóvil, no significa necesariamente que lo conduzcan todos los días. La distancia de sus viajes juega un papel importante en las opciones de transporte que eligen. Si el precio fuera igual entre las diferentes opciones, el 29% de los mexicanos preferiría el transporte público para viajes de dos a cinco kilómetros, pero una vez que el viaje es más largo de 5 kilómetros, casi la mitad prefiere los servicios de transporte compartido.

Casi un tercio de los mexicanos encuestados (35%) dijo que toma el transporte público casi todos los días, 26% toma el metro o el autobús hasta cuatro días a la semana y solo el 19% los usa una o dos veces por semana.

De las personas encuestadas, 14% de ellas utilizan los servicios de aplicaciones de movilidad casi a diario,29% hasta cuatro veces por semana y 35%, una o dos veces por semana.

Hay muchos factores importantes que los mexicanos consideran al momento de elegir el tipo de transporte que utilizarán como viajes compartidos, scooters, bicicletas compartidas, etc. Estos factores incluyen: una emergencia personal (40%), clima (36%), condiciones del tráfico (23%), situación financiera (24%) y la distancia de su trayecto.

Derivado de los nuevos y diferentes servicios de transporte como scooters, bicicletas y motos; casi el 90% de los mexicanos encuestados menciona que se necesitan carriles / espacios designados.

APPS DE SERVICIOS DE MOVILIDAD

La oferta de diferentes aplicaciones de servicios de movilidad en México es amplia. Más del 60% de las personas encuestadas tienen más de dos aplicaciones diferentes en sus teléfonos inteligentes. Esto es útil para permitir a los usuarios comparar precios o estimar los tiempos de espera. Con respecto a este tema, el tiempo de espera (65%) y las experiencias previas (37%) son los factores que ayudan a los usuarios a tomar la decisión final al comenzar un viaje con determinado servicio. El 70% de los usuarios de aplicaciones de servicios de movilidad viajan solos el 80% del tiempo, lo que hace que la comodidad y la seguridad sean otros de los factores más valiosos de estos servicios.

Las apps representan una oportunidad en el mercado, ya que el 75% de los mexicanos encuestados indica que, si todas las opciones de transporte aceptaran pagos en línea a través de aplicaciones, aumentaría su posibilidad de usarlas.

MÉTODOS DE PAGO

Las aplicaciones de servicio de movilidad ofrecen diferentes métodos de pago para los mexicanos. Dentro de los usuarios de apps de movilidad bancarizados, el 74% usa tarjeta de débito para realizar sus pagos, el 47% usa tarjeta de crédito y el 26% paga a través de carteras digitales (como PayPal).

Para aquellos que pagan servicios a través de sus teléfonos inteligentes, 51% ha pagado a través de una cartera digital (como PayPal), mientras que 29% ha utilizado un código QR.

Por otro lado, el efectivo sigue siendo el método de pago preferido por los mexicanos encuestados, ya que 77% de ellos elige pagar de esta manera. De las personas que pagan en efectivo, 73% asegura que este método de pago le garantiza mejor control de sus finanzas. El estudio señala que las mujeres son más propensas a pagar en efectivo y 14% de la muestra respondió que no cuenta con tarjeta de débito / crédito.

“Se necesita una mejor oferta de transporte para ciudades grandes y pobladas como la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Al usar la tecnología, estos servicios podrían operar de una manera más amigable y deben incluir métodos de pago que soporten la seguridad y privacidad de los datos financieros para que las personas puedan sentir mayor confianza al momento de usarlos”, mencionó Jesús Padilla, Director de Marketing de PayPal México.

Definitivamente, la comodidad y la seguridad son las principales razones por las cuales las personas utilizan cada vez más las apps de servicios de movilidad. Las carteras digitales facilitan transacciones rápidas y confiables, no solo para el transporte, sino también para cualquier servicio o compra en línea.