Motorola anuncia que «Hello You» llega a más de 1 millón de usuarios activos en México

A pocos meses de su lanzamiento en México, la plataforma Hello You, nativa de Motorola, celebra el logro de más de 1 millón de usuarios activos con un nivel de satisfacción del 85%, de acuerdo con una encuesta realizada a consumidores. Con el objetivo de simplificar la vida de los consumidores y brindarles servicios optimizados, Hello You se ha convertido en una gran opción para los usuarios de Motorola pues les ofrece una experiencia integral con funciones únicas, intuitivas e innovadoras.

Como muestra de celebración, Motorola ha anunciado que la aplicación ahora estará disponible en diversos smartphones de su portafolio de productos. La aplicación ya se encuentra disponible en moto e7, moto e7 plus, moto g9 play, moto g9 plus, moto g9 power, moto g 5G y el nuevo motorola razr. Ahora los usuarios de la octava generación de la icónica familia moto g podrán disfrutar de las funciones exclusivas que ofrece la plataforma y que reúne herramientas de configuración y bienestar del celular, leer noticias destacadas y personalizadas de diversos medios de comunicación locales e internacionales, así como opciones para liberar espacio, acceder a tips, ofertas exclusivas y mucho más, todo desde un solo lugar.

Un dato para destacar es que Hello You, con ayuda de la inteligencia artificial, aprende lo que es relevante para el usuario y aprende de sus intereses, para de esta manera ofrecer una experiencia completamente personalizada. Cada usuario podrá consumir la información de su preferencia y acceder a las funciones que más le importan y se ajustan a su estilo de vida.

En la sección principal de Hello You, el usuario podrá encontrar accesos a diferentes herramientas sobre su smartphone y controlar lo siguiente: acceder a la configuración general del dispositivo, administrar sus funciones y ver toda la información sobre su smartphone, datos de almacenamiento y limpiar espacio, acceder a la herramienta “Bienestar Digital” y obtener información sobre qué tanto tiempo pasa conectado y administrar su tiempo para mejorar hábitos y mantener un balance del uso del teléfono, realizar pruebas de hardware para verificar el correcto funcionamiento de su dispositivo; ingresar directamente a la página oficial de Motorola México y tener acceso a ofertas exclusivas y conocer la ubicación de las Moto Stores.

Con la ampliación del portafolio que ahora podrá disfrutar de los beneficios de Hello You, Motorola demuestra su compromiso por mantener al consumidor en el centro de su estrategia.

“Motorola se ha caracterizado por tener al consumidor en el centro de todas sus decisiones. A través de una escucha activa de nuestros usuarios, hoy somos más rápidos para anticipar innovaciones y ofrecer una plataforma de comunicación integral. Sabemos que cada uno de nuestros usuarios es único y que hay nuevas generaciones de consumidores que hacen todo de manera diferente. Ahora con Hello You tendrán una experiencia más personalizada y podrán aprovechar al máximo su smartphone”, comentó Armando Rangel, gerente de producto de Motorola México.



Para conocer más acerca de Hello You consulta www.hellomoto.com.mx/helloyou