Moto g100 con Ready For llegan a México ¡conoce sus características y precio!

Motorola está de celebración y a nivel global lanza el moto g más potente de la historia: el moto g100, uno de los primeros smartphones del mundo en tener el nuevo y potente procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870. Al estar equipado con esta plataforma móvil te permitirá un rendimiento de primer nivel y tecnología 5G.

Otro anuncio importante que presentó Motorola fue su nueva plataforma Ready For, que es compatible con su emblemático moto g100, que le brindará al usuario una experiencia más completa, amplificando todo lo que es capaz de hacer, llevando los juegos a la pantalla grande; experiencia de videollamadas mejorada; multitarea para mejorar tu productividad diaria y mucho más.

Características del moto g100

El nuevo smartphone de Motorola está equipada con una pantalla CinemaVision de 6,7″ disfruta del contenido de entretenimiento en otro nivel con una frecuencia de actualización de 90Hz que mantiene los gráficos fluidos y estables para que disfrutes de toda la acción sin ningún contratiempo. Las peliculas, videos o series favoritas cobrarán vida en la pantalla ultra ancha que tiene la misma dimensión 21:9 que usa la industria del cine. Y la certificación HDR10, hará que lo que estés visualizando brille con colores intensos y contraste mejorados.

El sistema de cámara 64MP del moto g100 te ofrece todo el hardware y las funciones de software que necesitas para obtener resultados increíbles, independientemente de lo que sea. Un sensor principal de ultra alta resolución 64MP con tecnología Quad Pixel para una sensibilidad a la poca luz cuatro veces superior y una cámara frontal doble de 16MP son ideales para capturar los momentos cotidianos con un detalle magnífico y nítido. Las dos cámaras ultra panorámicas, una en la parte frontal y otra en la parte posterior, caben cuatro veces más en el encuadre para que puedas disfrutar de paisajes espectaculares y tus mejores selfies de grupo en un instante. Además, la cámara Macro con una luz de anillo integrada te permite acercarte cinco veces más en comparación con un lente estándar para capturar detalles más pequeños que normalmente sólo puedes conseguir con un lente especial.

Como uno de los primeros teléfonos del mundo en utilizar la última plataforma móvil Snapdragon™ 870 5G, el moto g100 ofrece una conectividad 5G y Wi-Fi 6 de velocidad increíble para obtener el rendimiento más potente. La transmisión y la descarga son sumamente sencillas, y el retraso es cosa del pasado con la capacidad de respuesta instantánea de la cámara. Con 8GB de RAM de la última generación de memoria, 128GB de almacenamiento integrado y 1TB más disponibles al añadir una tarjeta microSD, tienes espacio para todos tus contenidos y aplicaciones favoritas y la potencia de procesamiento para que todo funcione sin problemas día tras día. Y batería de 5,000 mAh.

El moto g100 ofrece dos características que elevarán tu experiencia de video. El nuevo modo de captura dual te permite grabar con la cámara posterior y de selfie al mismo tiempo, capturando tanto a ti como a tu sujeto para que puedas sacar tu blogger interno, así que no te perderás ningún lado de la historia. Motorola sabe cuánto afecta el audio a la calidad general de un video, por lo que presenta la tecnología de zoom de audio que utiliza micrófonos avanzados para capturar el audio del sujeto mientras filtra el ruido ambiental y las voces para obtener un resultado más limpio y profesional.

Plataforma Ready For

El moto g100 tiene la potencia lista para ser desatada. Para ello cuentas con Ready For, una nueva plataforma que amplifica todo lo que puede hacer tu teléfono. Podrás mover los juegos de tu teléfono a la pantalla grande para un gran impulso de adrenalina. O siente que estás en la habitación durante las videollamadas gracias a la experiencia móvil líder del sector que permite a los usuarios activar el seguimiento avanzado del sujeto al llamar y grabar. Y utiliza tus aplicaciones en una pantalla de escritorio, lo que te proporciona más espacio para trabajar y jugar con una funcionalidad que se asemeja a las computadoras. Estas son solo algunas de las maneras de usar Ready For, y el potencial para más está en desarrollo.

Integración de My UX, que permite a los usuarios personalizar su teléfono como quieran y también incluye gestos como deslizar para dividir10, lo que permite dividir la pantalla en dos y hacer más cosas a la vez. Ve un video y chatea con un amigo al mismo tiempo, o trabaja en varias hojas o documentos simultáneamente. Y como My UX no se interpone a una experiencia Android pura, podrás disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas. Explorarán una mejor gestión de conversaciones en aplicaciones de mensajería, un control optimizado sobre los dispositivos conectados y un enfoque más práctico de la privacidad de datos en esta interesante actualización de Google.







Disponibilidad y precio

El moto g100 estará disponible en México a partir de las próximas semanas a través de operadores, cadenas de retail y en su sitio web www.motorola.com.mx