MONOPOLY ¡ya disponible en la plataforma de juegos de nueva generación Stadia!

¡Haz crecer tu imperio en cualquier lugar, en cualquier momento con Monopoly para Stadia! Sumérgete en una original mezcla de juego de mesa familiar.

Hoy, Ubisoft anuncia que MONOPOLY®, la marca de juegos familiares número uno del mundo, ya está disponible en la plataforma de juegos de nueva generación Stadia.

Con MONOPOLY®, los jugadores podrán disfrutar del juego que conocen y aman en tres tableros vivientes 3D únicos.

A medida que los jugadores progresan e invierten en barrios encantadores, con personalidades únicas y fuertes; las ciudades vivirán, evolucionarán y prosperarán, ante sus ojos. Al comienzo de cada juego, los jugadores pueden elegir, una de las seis Reglas de la Casa elegidas por los fans de MONOPOLY® de todo el mundo, o hacer que las partidas sean breves eligiendo un nuevo objetivo entre cinco Objetivos Especiales.

Acerca de Hasbro

Hasbro (NASDAQ: HAS) es una compañía global de juegos y entretenimiento comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Obten más información en www.hasbro.com, y sígalos en Twitter (@Hasbro) e Instagram (@Hasbro).

©2020 Hasbro, Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Ubisoft

Ubisoft es un creador líder, publisher y distribuidor de contenido interactivo y servicios, con un amplio portafolio de marcas de renombre mundial, incluyendo Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs, videojuegos de la serie de Tom Clancy incluyendo Ghost Recon, Rainbow Six y The Division. Los equipos a través de las redes mundiales de estudios y oficinas de negocios están comprometidos a entregar experiencias de juego originales y memorables a través de todas las plataformas populares, incluyendo consolas, teléfonos móviles, tabletas y PCs. Para el año fiscal 2018-2019, Ubisoft generó ganancias netas de €2,029 millones de euros. Para conocer más, visita www.ubisoftgroup.com/.

