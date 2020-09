Miu Miu y MUBI presentan la película «IN MY ROOM» de la serie Women’s Tales

Miu Miu y MUBI se han asociado para presentar la película IN MY ROOM fue creada y dirigida por Mati Diop durante el confinamiento.

MUBI y Miu Miu, se han asociado para presentar «IN MY ROOM» la más reciente película de Mati Diop, de la serie Women’s Tales, disponible a través de streaming en todo el mundo después de su premier internacional en la Venice Film Festival’s Giornate degli Autori el 6 de septiembre de 2020.

IN MY ROOM

«IN MY ROOM» fue creada y dirigida por Mati Diop durante el confinamiento, y se trata del veinteavo cortometraje de la serie en desarrollo Women’s Tale. La película estará disponible vía streaming de manera exclusiva en MUBI a partir del 7 de septiembre de 2020, antes de subirse a miumiu.com durante la tarde (hora central europea de verano) de ese mismo día.

Además de «IN MY ROOM», MUBI presentará la colección completa de Women’s Tales en su librería a partir del 7 de septiembre de 2020. Abarcando las obras de Agnés Varda, Chloë Sevigny, Haifaa Al-Mansour, Ava DuVerna y Lynne Ramsay, la serie incluye cortometrajes únicos, comisionados por Miu Miu y dirigidos por las más distintivas directoras, quienes crean bellos y extraños mundos habitados por la inventiva de la idiosincracia de las mujeres.

“Cuando Miu Miu me propuso crear una película durante el confinamiento para Women’s Tales, entre la niebla de una crisis social y de salud, creí que se trataba de un ejercicio delicado, pero también de un reto que me llevaba a confrontar preguntas esenciales respecto a mi práctica como realizadora”, declara Mati Diop. “¿Qué historia puedo narrar hoy, con significados mínimos, sola en mi estudio, que resuene con aquello que el mundo está atravesando y, a la vez, sea íntima?”

«IN MY ROOM» estará disponible vía streaming de manera exclusiva para MUBI a partir de la medianoche del 7 de septiembre de 2020, y en la tarde de ese mismo día (hora central europea de verano) en miumiu.com. La película se estrenará en la Venice Film Festival’s Giornate degli Autori el 6 de septiembre de 2020, junto a la proyección de la película de Małgorzata Szumowska, NIGHTWALK.

Los veinte Women’s Tales que llegarán a MUBI son:

In My Room, la más reciente película dirigida por Mati Diop (idioma: francés /subtítulos: inglés, francés, italiano, japonés, coreano, chino, portugués (Brasil), español, turco).

Nightwalk, de Małgorzata Szumowska (sin diálogos).

Brigitte, dirigida por Lynne Ramsay (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

Shako Mako, de Hailey Gates (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

The Wedding Singer’s Daughter,por Haifaa Al-Mansour ( idioma: árabe/ subtítulos: inglés e italiano).

Hello Apartment, de Dakota Fanning ( idioma: inglés / subtítulos: italiano).

(The [End) of History Illusion],dirigida por Celia Rowlson-Hall (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

Carmen,de Chloë Sevigny (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

That One Day,dirigida por Crystal Moselle (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

Seed, de Naomi Kawase (idioma: japonés / subtítulos: inglés).

Les 3 Boutons,dirigida por Agnès Varda (idioma: francés / subtítulos: inglés).

De Djess, dirigida por Alice Rohrwacher (sin diálogos).

Somebody,dirigida por Miranda July (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

Spark and Light,de So Yong Kim (idioma: inglés / subtítulos: italiano).

Le Donne della Vucciria, de Hiam Abbass (sin diálogo).

The Door,dirigida por Ava DuVernay (sin diálogo).

It’s Getting Late, de Massy Tadjedin (idioma: inglés).

The Woman Dress, dirigida por Giada Colagrande (sin diálogo).

Muta, de Lucrecia Martel (sin diálogo).

The Powder Room,dirigida por Zoe Cassavetes (sin diálogo).

Acerca de MUBI

MUBI es un servicio de streaming curado. Puedes disfrutar las películas vía streaming o descargarlas a la hora que quieras. En cualquier pantalla o dispositivo, en cualquier lugar. Y nunca verás ningún anuncio en MUBI. Nunca.

Los planes de suscripción son 99 pesos mexicanos por mes o 828 pesos mexicanos por 12 meses. MUBI está disponible en la red, en los dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Smart TVs LG y Samsung, así como en dispositivos móviles como iPad, iPhone y Android. MUBI tiene oficinas en Londres, Nueva York, Kuala Lumpur y Mumbai.

Acerca de Miu Miu Women’s Tales

Desde 2011, Women’s Tales es una serie en desarrollo de cortometrajes comisionados por Miu Miu y dirigidos por las más distintivas realizadoras, a quienes se les pide que celebren la vanidad y feminidad en el siglo 21 a través de una visión crítica. Esto conlleva a adoptar complejidades y contradicciones atemporales para hacer reflexionar –y sentir– a las mujeres . A lo largo de esta serie de cortometrajes, las colecciones Miu Miu se han convertido en un elenco de personajes por derecho propio. Las prendas Miu Miu contrastan con el drama narrativo. Poder, deseo. Vanidad, embellecimiento. Rituales, leyes. Sueños, pesadillas. Incluso el más pequeño momento en el día de una mujer contiene multitudes. Women’s Tales narra estos momentos y el enriquecedor rol que las prendas juegan en éstos.