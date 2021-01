6 mitos sobre comprar en línea que deben quedarse en el olvido

Conoce algunos mitos sobre comprar en línea que deben de quedarse en el olvido en este 2021. Todavía existen ciertas dudas que deben de quedarse atrás.

El 2020 ha sido uno de los años más atípicos que nos ha tocado vivir en mucho tiempo: se descontrolaron las compras de papel de baño, los cubrebocas comenzaron a formar parte de nuestro outfit y la cuarentena pasó a durar mucho más de 40 días. Además, si hay algo que marcó ese año, fue el cambio en nuestros hábitos de consumo, los cuales se volvieron más digitales que nunca y comprar en línea fue una de ellas. Aquí te revelaremos la verdad de algunos mitos.

De acuerdo con un estudio de la AMVO, las ventas digitales en México crecieron hasta un 60% a lo largo del último año; 8 de cada 10 mexicanos están convencidos de que las compras online son mucho mejor de lo que pensaban. No obstante, pese a este buen momento que atraviesa el e-commerce, aún existen ciertos mitos sobre comprar en línea que hay que derrumbar.

Mitos sobre comprar en línea

Por esta razón, Mercado Libre, el marketplace más grande de América Latina, comparte 6 mitos acerca de comprar en línea que, por el bien de todos, deben quedarse en el olvido en este 2021:

Mito #1: Si no tengo tarjeta de crédito, no puedo comprar por internet

¡Meeentira! De hecho, una de las principales ventajas de comprar en línea es la posibilidad de pagar de la forma en que más te convenga: tarjeta de crédito, débito, wallet electrónica, código QR y hasta con dinero en efectivo, a través de tiendas de conveniencia; todo de forma segura y protegiendo tus datos personales.

Mito #2: Comprar en línea es inseguro

Este mito es uno de los más comunes para los consumidores. Las tiendas en línea cada vez cuentan con mejores protocolos y medidas de seguridad en sus plataformas para garantizar que tu dinero esté protegido en caso de que algo suceda con tu producto. En Mercado Libre, por ejemplo, existe el programa de compra protegida, el cual te devuelve tu dinero en caso de no estar satisfecho con tu compra, y lo mejor es que te da hasta 30 días para pedir un reembolso. Hoy en día 7 de cada 10 compradores se sienten seguros en el e-commerce, lo que refleja una experiencia positiva que anima a seguir comprando.

Mito #3: El producto no va a llegar o mi pedido tardará mucho

Este es un clásico y totalmente falso. En la actualidad, las tiendas en línea han reforzado sus medidas de rastreo de paquetes para generar mayor confianza en sus clientes. En la plataforma de e-commerce Mercado Libre, por ejemplo, puedes dar seguimiento del envío en tiempo real y cuentas con diversos canales de comunicación para asegurarte que tu paquete llegue perfecto hasta la puerta de tu casa; además, todos los envíos Full los podrás tener en 24 horas en cualquier parte de la República.

Mito #4: Va a llegar algo diferente o las imágenes no corresponden con algo que pedí

Aunque buena parte de la desconfianza de los compradores está en el hecho de recibir “gato por liebre”, esto se ha ido solucionando gracias a que los marketplaces solicitan a los vendedores brindar todos los detalles y especificaciones posibles sobre los productos en sus publicaciones. A su vez, estas plataformas permiten a las personas valorar y comentar sobre su experiencia de compra, lo que ayuda a otros usuarios a identificar la reputación de un vendedor y tomar una mejor decisión de compra.

Mito #5: solo se puede comprar en las grandes ciudades

El e-commerce ha crecido como nunca y cada vez está llegando a más personas, por lo que una de sus grandes ventajas es la posibilidad de comprar desde cualquier parte de la República y tener la certeza de que tu paquete llegará hasta la puerta de tu casa, de forma segura y al día siguiente de tu compra.

Mito #6: la compra física siempre será mejor

El comercio electrónico ha avanzado muchísimo en términos de simulaciones que te permiten probar de manera virtual un artículo, al tiempo que ha hecho más flexible sus políticas de devolución, por lo que ya no es necesario ir hasta una tienda física para comprar maquillaje, perfumes, accesorios, calzado, etc. No por nada, la categoría de moda se ha colocado como una de las más vendidas en la plataforma, teniendo alrededor de 1.6 millones de búsquedas al día. Aunque agarrar un producto, tocarlo y llevártelo en el momento es bastante gratificante, también es cierto que comprando en línea hay doble emoción: cuando compras el artículo que tanto deseas y cuando recibes el paquete en la puerta de tu casa.