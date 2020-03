Miss Fisher and the Crypt of Tears, se estrenará en exclusiva el 23 de marzo en Acorn TV

Acorn TV anuncia su premier en exclusiva de Miss Fisher and the Crypt of Tears, la película que continúa las aventuras de la detective favorita.

Basada en la saga de best sellers de Kerry Greenwood, Miss Fisher’s Murder Mysteries ha deleitado a una gran variedad de fanáticos alrededor del mundo con sus elegantes escapadas al pasado, sus finos detalles de época, su producción de primer nivel y su talentoso cast liderado por Essie Davis (The Babadook, Game of Thrones) quien da vida a Miss Phryne Fisher. Disponible en 179 países, esta impactante serie australiana se encuentra ganando más y nuevos seguidores cada día.

Siguiendo el éxito de esta serie, el servicio de streaming de AMC Networks, Acorn TV con contenido de la más alta calidad de Gran Bretaña y más allá, se complace en anunciar su premier en exclusiva de Miss Fisher and the Crypt of Tears, la película que continúa las aventuras de nuestra detective favorita,este 23 de marzo.

Descrita como “Exuberante… y perfectamente entretenida” por The Sunday Times de Reino Unido, Miss Fisher’s Muder Mysteries cuenta la historia de una sofisticada y glamurosa detective con una habilidad sumamente precisa para resolver casos criminales, siempre armada con un elegante revolver, perlas y su vivaz encanto que va dejando una fila de admiradores a su paso.

En esta nueva y fantástica entrega, Phryne Fisher se embarca en un emocionante viaje rebosante de misterio y organizaciones criminales a través de los años veintes con los bellos paisajes de la Palestina Británica y las opulentas mansiones londinenses, donde la detective Fisher libera a una chica beduina Shirin Abbas (Izabella Yena, High School Lover), de un injusto encarcelamiento en Jerusalén, desantando una guerra contra el tiempo que involucra unas misteriosas esmeraldas invaluables, maldiciones antiguas y la verdad oculta de la sospechosa desaparición de la tribu olvidada de Shirin.

Imparable, inmejorable y sin complejos, la esperada película presenta al siempre querido coprotagonista Nathan Page (The Secret Life of Us) como su investigador, aliado y su eterno enamorado: el detective e inspector Jack Robinson, Miriam Margolves como la tía Prudence además de que veremos a un nuevo cast de grandes estrellas como Daniel Lapaine (Catastrophe), Rupert Penry Jones (Spooks) y Jacqueline McKenzie (Deep Blue Sea).

Así que prepárate para disfrutar de Miss Fisher and the Crypt of Tears, que nos traerá una increíble fotografía que incluye los hermosos paisajes africanos de Marruecos, el desierto del Sahara y las grandiosas mansiones de Melbourne.

Por solo $79 pesos al mes, puedes disfrutar de todo el contenido disponible en Acorn TV en tus dispositivos favoritos Android, plataformas iOS, Roku, Chromecast y Apple TV.

Mira Acorn TV como parte de los paquetes de izzi y a través de izzi Go app y sácale provecho a tu suscripción de Amazon Prime al Acorn TV, a través de los Amazon Prime Channels, utilizando una sola suscripción.

Pero primero, ponte al día con las tres primeras temporadas de la serie Miss Fisher’s Muder Mysteries antes del estreno de la película Miss Fisher and the Crypt of Tears, este próximo 23 de marzo en Acorn TV.

