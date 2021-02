Millennials ven en idiomas conexión a viajes y trabajo en el extranjero durante 2021

Estudio revela planes 2021 post pandemia y prioridades tras la vida en confinamiento. Y Mantenerse conectado con seres queridos fue la prioridad #1.

Babbel, aplicación de aprendizaje de idiomas y una de las empresas educativas más innovadoras del mundo, revela los resultados de la encuesta global que llevó a cabo con usuarios, y con no usuarios en conjunto con la consultora en tendencias de consumo ,Dynata, sobre “Comportamientos y tendencias durante el confinamiento” la cual muestra cómo personas de todo el planeta, México incluido, se están preparando para reconectar y realizar nuevas actividades en cuanto la era post-pandemia llegue. De acuerdo con los resultados, se puede prever un impulso a nivel mundial del sector turístico cuando sea posible viajar con seguridad local e internacional.

La encuesta internacional se realizó en dos etapas: una con 6.000 usuarios de la app Babbel y la otra, a través de 8.700 entrevistas en más de 10 países de Europa y América.

Se destacan las siguientes tendencias:

Idiomas como plan de viaje

Inmediatamente después de la introducción de las primeras restricciones sociales, el interés en Babbel aumentó un 31% en México y un 50% a nivel mundial. En algunos mercados, como Estados Unidos, este crecimiento superó el 200%. Además, la cantidad promedio de lecciones completadas diariamente se ha duplicado desde marzo de 2020.

El 82% de los latinos que comenzaron a aprender durante el confinamiento lo han hecho con planes de viaje y, asimismo, a nivel global, viajar es lo que el 62% de los estudiantes de idiomas tienen más ganas de hacer apenas los riesgos de la pandemia por COVID-19 se minimicen. Además, los encuestados mencionaron que esta actividad de aprender un idioma les facilitó la forma de pasar el aislamiento brindándoles sentimientos de felicidad, de reto y superación personal y los hizo sentirse conectados con personas nuevas.

“La disponibilidad de aplicaciones móviles brinda oportunidades para el aprendizaje informal y autodirigido. Durante el 2020, muchas personas en todo el mundo han estado trabajando de forma remota y han aprovechado el tiempo extra en casa para explorar nuevos pasatiempos y perseguir nuevos desafíos. Para muchos, aprender un nuevo idioma puede parecer una tarea abrumadora al principio, pero la combinación de tiempo extra y fácil acceso a las herramientas de aprendizaje móvil sin duda ha ayudado a reducir las barreras para que muchos pudieran comenzar a aprender un nuevo idioma en el que tal vez llevaban tiempo interesados”, comentó sobre la investigación de Babbel la Directora del Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad de Yale, Nelleke van Deusen-Scholl.

Mundo virtual, mundo presencial

Los viajes fueron considerados el plan más interrumpido en 2020 según el 63% de los mexicanos, para los españoles (64%) y los brasileños (65%) fue mayor el impacto. Este también fue considerado uno de los únicos aspectos de la vida en el cual la comunicación digital no pudo ayudar durante el aislamiento. Para el 52% de los mexicanos, las herramientas virtuales no pudieron sustituir la experiencia de viajar. Por otro lado, los recursos online disponibles sí fueron una buena alternativa de cara a mantener el contacto con familiares y amigos. Solamente el 3% de los mexicanos afirmaron que la comunicación digital no fue útil para continuar manteniendo la vida social durante el confinamiento.

Respecto al aprendizaje de nuevas habilidades o pasatiempos desde casa, la lista la encabeza cocinar seguido por leer, aprender idiomas, artes / música y manualidades, fitness, mejoramiento del hogar y por último repostería y meditación.

Interés de millennials por trabajo en el extranjero

Los jóvenes mexicanos son los que más se plantean la opción de trabajar en el extranjero en 2021. El 82% de ellos estarían dispuestos a cambiar de país durante este 2021, seguidos por brasileños (76%) e italianos (64%). El 44% de los millennials mexicanos planean usar el idioma que aprendieron o perfeccionaron durante el confinamiento para obtener beneficios profesionales, como conseguir una promoción o encontrar un trabajo en el extranjero. A diferencia del tema viajes, la comunicación digital sí contribuyó a ayudar a seguir con sus vidas laborales al 52% de los entrevistados. Como resultado, actualmente el 51% de los jóvenes mexicanos considerarían trabajar de forma remota de ahora y hacia el futuro – en ese aspecto solo los brasileños están más dispuestos (54%).

Los principales resultados globales del estudio pueden verse a través del siguiente link: https://es.babbel.com/comprender-cambia-todo