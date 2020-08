Miley Cyrus presentará en vivo su nuevo sencillo en los MTV VMAs 2020

Miley Cyrus ha sido confirmada por MTV para actuar en vivo y debutar su nuevo sencillo “Midnight Sky” en los MTV VMAs 2020. La premiación será conducida por Keke Palmer y...

Miley Cyrus ha sido confirmada por MTV para actuar en vivo y debutar su nuevo sencillo “Midnight Sky” en los MTV VMAs 2020. La premiación será conducida por Keke Palmer y transmitida en vivo por MTV Latinoamérica el 30 de agosto a las 7pm (MEX/COL), 9pm (ARG/BRA).

Miley Cyrus en los MTV VMAs 2020

Escucha AQUÍ “Midnight Sky”. Ve el video AQUÍ .

Miley es una estrella de los VMAs desde hace tiempo y una intérprete histórica. Fue la anfitriona de la premiación en 2015 y ha dado actuaciones y momentos inolvidables. Apareció por última vez en 2019 para una poderosa presentación de debut de «Slide Away».

Historia pasada de los VMA: Miley suma 14 nominaciones a los VMAs en su carrera y una victoria por «Wrecking Ball» (2014, Video del año). Ha actuado en vivo cuatro veces (’13, ’15, ’17, ’19) .

Ariana Grande (9), Lady Gaga (9), Billie Eilish (6) y The Weeknd (6) lideran las nominaciones para los MTV VMAs 2020.

VOTACIÓN GLOBAL – Fans de todo el mundo, incluyendo América Latina podrán votar por su favorito en las 15 categorías neutrales en género, incluyendo “Video del Año”, “Artista del Año”, “Mejor Actuación en Cuarentena” y más en www.mtv.com/vma hasta el 23 de agosto, 2020.

Otras actuaciones previamente anunciadas incluyen a The Weeknd, J Balvin, Doja Cat, BTS, Maluma, Roddy Rich y Lady Gaga.

Sobre ViacomCBS Networks Américas:

ViacomCBS Networks Américas, una unidad de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), está conformada por muchas de las marcas de entretenimiento de consumo más icónicas del mundo. En América Latina y Canadá cuenta con: MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel, Telefe y Vidcon. El portfolio de marcas también incluye Tr3, una red de cable hispana en los EE. UU. ViacomCBS Networks Americas también es propietaria de Viacom International Studios, Viacom Digital Studios International y posee una participación mayoritaria en Porta dos Fundos y Backdoor, los creadores de contenido de comedia líderes en Brasil y México, respectivamente. El negocio multiplataforma de la compañía incluye PlutoTV, Noggin, Paramount + y las aplicaciones móviles MTV Play, Nick Play, Comedy Central Play, Mi Telefe y Telefe Noticias; productos on demand tales como Nick First y My Nick Jr., además de múltiples sitios web de contenido.