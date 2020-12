Estreno de “Milagros de Navidad” llega a Telemundo Internacional

Llega a a Telemundo Internacional la serie unitaria, “Milagros de Navidad”, con una recopilación de 20 inspiradoras historias de vida.

Desde el próximo 7 de diciembre a las 4PM MEX, CA/ 2PM LATAM, 1PM ARG, Telemundo Internacional le da la bienvenida a su serie unitaria, “Milagros de Navidad”, una recopilación de 20 inspiradoras historias de vida, con temáticas diferentes, pero con un objetivo en común: compartir conmovedoras experiencias personales que nos contagiarán de amor, compasión y solidaridad.

Milagros de Navidad

La Navidad es la festividad que se caracteriza por reunir a las familias en sus hogares, pero muchas veces la adversidad, la nostalgia y la soledad, son los sentimientos que se apoderan de quienes están lejos de su país y no tienen a sus seres queridos cerca. En cada capítulo de este seriado dramático se desarrollará una historia diferente, narrada desde el punto de vista de su protagonista.

Entre algunas de sus historias, “Milagros de Navidad” contará la de un hombre que no puede volver a su hogar para celebrar esta festividad por no tener documentos legales de acceso a los Estados Unidos; una mujer que lucha para darles la primera Navidad a sus hijos en un nuevo país y con tradiciones totalmente distintas; una abuela que visita a su nieto en la cárcel para darle una esperanza navideña; y un jefe americano que no logra entenderse con su empleado de origen mexicano a causa de la barrera del idioma.

Con la participación de destacados actores como Alejandro Speitzer (Adiós Soledad) Carmen Aub (Jesús nació en California), Gabriel Porras, Sabrina Seara (In-Feliz Navidad), Gabriel Rossi, Lupita Ferrer (Promesa Navideña), Litzy Domínguez (El Milagro del Niño Diego), Ximena Duque (No lo Deporten), Alicia Machado (Perra Navidad) entre muchos otros grandes talentos y títulos se podrán disfrutar a través de los conmovedores 20 capítulos de esta serie unitaria.

El cruce cultural y el choque de costumbres entre la tradición de la “Nochebuena” latinoamericana y la navidad estadounidense, convergen en estas historias de corte realista, que tienen como condimento extra el milagro de la Fe y la esperanza, propia de esta celebración.

No te pierdas “Milagros de Navidad” a partir del 7 de diciembre a las 4PM MEX, CA/ 2PM LATAM, VEN/ 1PM ARG solo por Telemundo Internacional.

