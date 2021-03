Microsoft Surface ayuda a la transformación digital de la industria restaurantera

Microsoft Surface ayuda a la industria restaurantera para mejorar su operación a través de diversas áreas para contribuir a generar una estrategia de negocio sólida.

Microsoft Surface se ha distinguido por tener una gama de dispositivos con funciones eficientes para muchos ámbitos ya que cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a cualquier colaborador a desempeñar sus tareas de la manera más competente obteniendo grandes resultados. Tal es el caso de la industria restaurantera que considerando que el servicio de alimentos es un negocio competitivo y de ritmo rápido que requiere agilidad y capacidad de respuesta para servir mejor a los clientes, no solo se trata de la calidad de alimentos, sino de la experiencia de usuario.

Algunos restaurantes han recurrido a Microsoft Surface para ayudar a identificar opciones de tecnología moderna que podrían transformar ambos extremos del negocio: los flujos de trabajo del personal y la experiencia del cliente en sus restaurantes, junto con el acceso de gestión a los datos operativos y las potentes tecnologías de apoyo a las decisiones para construir una estrategia de negocio sólida.

Surface Go 2 en el restaurante

Surface Go 2

La forma en la que Surface Go 2 ha ayudado a algunos restaurantes, como por ejemplo a Blue Frog Bar and Grill en Chicago, es al descentralizar el equipo de punto de venta convencional, liberando al staff del restaurante de una estación de registro para gestionar pedidos y generar facturas. Ellos utilizan Surface Go en donde ponen todo el flujo de trabajo en manos de los servidores, cambiando el enfoque del staff hacia donde pertenece: el servicio en la mesa y la experiencia del comensal. La gestión de la relación con el cliente también es un proceso esencial en el negocio de los restaurantes donde la lealtad a la marca y los clientes que regresan son la clave del éxito.

Surface Go 2 también puede realizar contribuciones innovadoras, como ayudar a impulsar programas de lealtad escaneando un código QR de membresía en el dispositivo móvil de un cliente, identificando la suscripción y aplicando automáticamente puntos de recompensa. Se pueden personalizar descuentos y ofertas especiales, resaltar elementos del menú y recordar instantáneamente las preferencias del cliente.

Según los restaurantes, los dispositivos Surface son ideales porque son livianos, sensibles, muy portátiles y ofrecen una duración de batería de todo el día.

Cuentan con una interfaz familiar, el personal disfruta usándolos y cada restaurante puede personalizarlos fácilmente mientras aprovecha la colección de aplicaciones y servicios disponibles que se brindan en la plataforma.

Surface Pro 7 en la sala de juntas

Surface Pro 7

Por el lado de la administración y las operaciones del negocio, Microsoft también brinda oportunidades de vanguardia para la transformación. Surface Pro 7 ofrece la suite Office 365 a quienes tienen la tarea de llevar la modernización de los restaurantes, ofreciendo una experiencia de escritorio robusta y sofisticada en un paquete portátil. Los gerentes utilizan Power BI y el impresionante rendimiento gráfico de Surface Pro para desbloquear y analizar los datos recuperados de los restaurantes. Como resultado, pueden tomar mejores y más oportunas decisiones comerciales.

La combinación de Surface Go 2 que recopila datos de clientes y ventas casi en tiempo real en el punto de venta y Surface Pro 7 que impulsa las herramientas de inteligencia empresarial de Microsoft como ventana de administración a su información operativa esencial ha sido transformadora para modernizar la operación de diversos restaurantes.

Los objetivos para mantenerse a la vanguardia y seguir siendo competitivos necesitan de la contribución de una infraestructura de TI de última generación que sea creativa, receptiva y correspondiente con sus necesidades.

Para más información: https://www.microsoft.com/es-mx/surface