Microsoft pagará hasta 20,000 dólares a quienes encuentren fallos en Xbox Live

Gamers, investigadores y conocedores de seguridad informática pueden participar en este enfocado al servicio Xbox Live de Microsoft.

Gamers, investigadores, y todos aquellos conocedores de temas de seguridad informática podrán ganar hasta 20,000 dólares con la nueva campaña de recompensas que Microsoft ha lanzado para encontrar fallos de seguridad en Xbox Live.

La campaña de recompensas de Microsoft busca localizar vulnerabilidades significativas y comprobables, que tengan un impacto directo en los usuarios de Xbox Live.

Además, estas vulnerabilidades deberán seguir tres criterios importantes: que no haya sido reportada previamente y pueda reproducirse en la versión parchada más reciente en la red y servicios de Xbox Live, y que, al enviar el fallo, los pasos sean claros, concisos y reproducibles, en formato escrito o en vídeo.

Las recompensas arrancan desde los 500 dólares, comprendiendo prácticas de manipulación de bajo riesgo, hasta ejecución de código remoto de alto riesgo, donde los participantes podrán hacerse acreedores de los 20,000 dólares ya mencionados.

Para poder empezar a realizar las investigaciones, los interesados únicamente tendrán que registrarse en Xbox Live. En caso de ser un usuario habitual, Microsoft recomienda crear una nueva cuenta para evitar cualquier riesgo, como robo o pérdida de datos.

La firma señala que no se requiere tener o comprar una consola Xbox 360, One, One S o One X, o estar suscrito a Xbox Gold, Project xCloud, Game Pass, Game Pass for PC or Game Pass Ultimate; la adquisición o suscripción a estos productos corre por cuenta del investigador.

El envío de las investigaciones se realiza a través del portal Microsoft Security Response Center. Puedes conocer las bases completas a través de este enlace (en inglés).