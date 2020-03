El método más efectivo para desinfectar de forma natural y sin químicos

Conoce los beneficios del vapor y su poder para matar virus, bacterias y gérmenes. Sin duda es una buena forma de mantener limpio todo sin la necesidad de utilizar químicos.

La higiene y la salud, siempre han sido prioridad para familias de todo el mundo, en especial al momento de atravesar situaciones de emergencia sanitaria, como la declarada por algunos países del mundo en torno al COVID-19. A pesar de no tener control sobre los gérmenes y microbios en espacios públicos como la oficina o el transporte público, si lo tenemos sobre la ropa que utilizamos o sobre los utensilios con los que comemos. Intentar vivir de manera más higiénica sin el uso de solventes y detergentes agresivos es un gran desafío, sin embargo, tenemos a la mano una forma segura de limpiar y eliminar gérmenes, bacterias e incluso olores nocivos sin recurrir a productos químicos: el vapor.

El vapor no es solo la mejor opción libre de químicos para desinfectar la ropa que utilizamos a diario, la ropa de cama o la vajilla, sino que es una de las opciones más efectivas debido a su capacidad inigualable de penetrar rápidamente en la tela, cortar la mugre y eliminar incluso los restos de alimentos más duros.

LG Electronics es líder de la industria en incorporar características centradas en la salud en sus electrodomésticos, por ejemplo, la tecnología LG Steam™. El vapor puro y potente suministrado por electrodomésticos como lavavajillas, lavadoras, secadoras y el sistema de cuidado de ropa Styler de LG, elimina las bacterias y gérmenes dañinos, así como los olores desagradables.

Esta capacidad inigualable de la tecnología de vapor de LG para desinfectar y desodorizar es un valor extra que los productos de la compañía ofrecen a sus consumidores y que todos los consumidores deberían tener en cuenta en épocas difíciles de contaminación o enfermedades respiratorias.

Soluciones que desinfectan prendas y utensilios.

Desde que LG lanzó las primeras lavadoras del mundo en ofrecer los beneficios higiénicos del vapor hace 15 años, ha liderado la industria. Hoy en día, las lavadoras de LG con tecnología de vapor pueden eliminar el 99.9% de los alérgenos y los ácaros del polvo doméstico, lo que ayuda a ofrecer alivio a las personas con problemas de salud1.

La tecnología de vapor de LG también está detrás de Allergy Care, tecnología que permite a las secadoras LG eliminar gérmenes de la ropa personal y de cama que pueden causar irritación de la piel y otros problemas. Además, cuenta con un ciclo de lavado con vapor que seca la ropa y elimina las arrugas no deseadas en sólo 20 minutos. Al usar, de forma combinada, la potencia de calor y vapor, las secadoras de LG acaban con casi cualquier bacteria oculta dentro de las telas.

El revolucionario sistema de limpieza del LG Styler utiliza la tecnología TrueSteam™, que genera vapor al calentar el agua a 100 grados Celsius, para refrescar diferentes tipos de prendas e incluso, para reducir los alérgenos y gérmenes en muñecos de peluche, mochilas y otros accesorios de los niños. LG Styler no solo reduce las arrugas y los olores ligeros para proporcionar un aspecto nítido y limpio y un aroma agradablemente fresco, sino que elimina más del 99.9% de los gérmenes y bacterias que se encuentran típicamente en la ropa2. De hecho, LG Styler ha sido certificado por su capacidad para minimizar la presencia de alérgenos nocivos como los ácaros del polvo doméstico, por la Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) y la British Allergy Foundation (BAF)3.

Lavavajillas para optimizar la higiene en tu cocina

Las lavavajillas equipadas con LG TrueSteam™ aprovechan las propiedades sanitarias naturales del vapor, produciendo vapor puro para limpiar y desinfectar completamente platos, vasos y utensilios de cocina. Los lavavajillas premium de LG establecen un nuevo estándar de higiene, eliminando 99.9% de las bacterias peligrosas y los virus, incluidos aquellos comúnmente relacionados con la intoxicación alimentaria.

Conforme el contexto nos obliga a tener medidas de higiene más efectivas, LG ha ampliado su línea de electrodomésticos que ayuda a proteger la salud de nuestros seres queridos. Los productos de última generación de LG son la primera línea de cuidado contra ciertos gérmenes y bacterias, ayudando a los consumidores y sus familias a vivir más seguros.

Notas:

1 Ciclo de cuidado de alergias certificado por BAF para reducir el 99.9 por ciento de los alérgenos y de los ácaros del polvo doméstico.

2 Certificado por VDE para eliminar el 99.9 por ciento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus.

3 Certificado como un dispositivo para el asma y las alergias® por AAFA. Certificado por BAF para reducir el 99.9 por ciento de los ácaros vivos del polvo doméstico.