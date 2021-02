Mercado Libre lanza nueva sección: El Reflector, reúne productos de marcas de celebridades e influencers

A partir de hoy, Mercado Libre ha habilitado una sección permanente llamada “El Reflector” , la cual reúne productos de marcas de celebridades e influencers mexicanos y emprendedores. En un inicio, contará con más de 10 artistas como Bárbara de Regil, Belinda, Anahí, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Luis Gerardo Mendéz, entre otros.

En esta sección se podrán encontrar productos que pertenecen a las categorías de moda, belleza, deporte, fitness y bebidas alcohólicas. Algunas de las marcas son:

Proteína en polvo adicionada con aminoácidos, vitaminas y minerales, está elaborada a partir de ingredientes vegetales.

Productos elaborados con colágeno para cuidar de la salud y el bienestar desde adentro.

“Elegí Mercado Libre para comercializar mi marca porque la plataforma es muy amigable tanto para vender como para comprar, además que llegan los envíos en 24 horas. El estar en esta sección me ayudará a conectar de otra forma con mis fans”, compartió Belinda.

Paleta de sombras que ofrece una reinvención total de color, además de ser 100% vegana y libre de crueldad animal.

“Recién lance mi marca a través de Mercado Libre, en exclusiva, y estoy muy contenta del recibimiento que he tenido. Todo ha sido muy sencillo y he recibido muchos comentarios de mis clientes sobre la excelente experiencia de compra, por lo que me emociona ser parte de esta sección”, comentó Anahí.