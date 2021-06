Mercado Libre tendrá un descuento de hasta el 40% en tu suscripción a HBO Max

Te cuento que a partir del 29 de junio, los usuarios de Mercado Libre podrán acceder a un descuento de hasta el 40% en su suscripción a HBO MAX.

Mercado Libre continúa fortaleciendo su propuesta de Mercado Puntos, el programa de fidelización que ofrece a los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago beneficios exclusivos. A partir del 29 de junio los usuarios podrán acceder a un descuento de hasta el 40% en su suscripción a HBO Max, la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia.

Los beneficios disponibles varían según el nivel de cada usuario en Mercado Puntos: a medida que los clientes compran y efectúan pagos a través de Mercado Libre o Mercado Pago, acumulan puntos y suben de nivel, obteniendo así mayores ventajas y descuentos exclusivos mes a mes en la suscripción a éste y otros servicios.

La nueva plataforma de WarnerMedia no solo ofrecerá series icónicas y películas de Cartoon Network, Warner Bros y el Universo DC, también contará con contenidos de HBO como The White Lotus, House of The Dragon (a estrenarse en 2022) y producciones originales, como la serie documental Bilardo, el doctor del fútbol a estrenarse próximamente.

Los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán registrarse y elegir entre tres formas de pago existentes: tarjeta de crédito o débito, depósito en efectivo en la red de tiendas afiliadas a la plataforma, o con dinero disponible en su cuenta de Mercado Pago.

“Desde Mercado Libre trabajamos para ofrecer a nuestros usuarios una propuesta integral que incluya los mejores beneficios. Es por eso que esta nueva alianza con HBO Max nos permite continuar mejorando nuestra propuesta de valor, y completar la oferta de streaming que existe hoy en la plataforma; acercando nuevas experiencias para disfrutar con la familia”, aseguró Sean Summers,CMO de Mercado Libre.

