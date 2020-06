Mercado Libre lanza la categoría Belleza sin género

Para celebrar e impulsar el mes del orgullo LGBTTTI+, Mercado Libre se unió a Anibal Talamantes, mejor conocido como Aniglam, para convertirlo en la figura principal de la categoría Belleza sin género dentro de la plataforma de e-commerce.

Aniglam, uno de los beauty bloggers más famosos del país, será el encargado de transmitir el mensaje ‘libre de ser quien eres’ para derrumbar los estereotipos alrededor de los productos de belleza, especialmente los de maquillaje, ligados principalmente a las mujeres.

“Representar como hombre el maquillaje es lo mejor que me ha pasado hasta ahora en mi carrera”, relata Aniglam, de 24 años. “Soy uno de los pioneros del maquillaje masculino en México y he comenzado a ver que cada vez más chicos, y empresas, impulsan el cambio. Con campañas como esta realmente podremos eliminar estereotipos”, agrega.

La categoría Belleza sin género se une a Moda sin género como iniciativas de Mercado Libre para quitar etiquetas a los productos de moda y belleza. En la nueva sección habrá más de 300 productos y descuentos de hasta 30% en marcas como Foreo, MAC, NYX, Maybelline, Revlon, entre otras. La plataforma de e-commerce decidió aliarse con Aniglam porque refleja la filosofía de la compañía, al ser una figura pública que celebra su libertad y la capacidad de tomar riesgos, ejecutar con excelencia y divertirse a la vez.

“Hay muchas personas que no aceptan que los hombres nos maquillemos, o que las mujeres usen ropa de hombre. Sé que las empresas comienzan a arriesgarse, como Mercado Libre, pero hay que hacerlo más, para llegar a un punto donde nadie tenga que dar explicaciones de lo que le gusta y lo que hace. Que las próximas generaciones no vean el género”, explica Aniglam, que descubrió el amor al maquillaje cuando sus primas lo maquillaron en un viaje a Disney y al notar que nadie lo juzgaba, se sintió con la confianza para hacerlo en México.

Belleza sin género tendrá una oferta curada de productos, para ofrecer la mejor calidad a los usuarios y que puedan encontrar una verdadera diversidad de opciones, que llegarán en menos de 48 horas porque están en la categoría de envíos Full, es decir, se despachan desde los centros de distribución de Mercado Libre.

“Maquillarme me da una personalidad extra, me da más confianza. Siento que realmente soy Aniglam cuando me maquillo. Antes cometía el error de decir que el maquillaje nos hacía bonitos, pero no es cierto; lo que sí es cierto es que nos permite sentir más confianza. Llamas más la atención: brillas ¡y no de grasa! Invito a todos a intentarlo y especialmente a las mujeres para que se abran y compartan este bello mundo del maquillaje”, concluye el primer hombre en México que protagoniza una campaña de maquillaje.