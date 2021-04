Por primera vez, Mercado Libre cambia las cajas de sus envíos para celebrar el aniversario de Game of Thrones

Mercado Libre se ha unido al Iron Anniversary de HBO para rendir tributo a la serie Game of Thrones y conmemorar su décimo aniversario. A partir del día de hoy,...

Mercado Libre se ha unido al Iron Anniversary de HBO para rendir tributo a la serie Game of Thrones y conmemorar su décimo aniversario. A partir del día de hoy, y hasta el 5 de mayo, los usuarios Mercado Libre podrán recibir sus productos en cajas especiales intervenidas con el arte de la saga de Game of Thrones. Son más de 130 mil cajas que serán distribuidas de manera aleatoria a nivel nacional.

Caja de Game of Thrones

Ahora, si quieres llevar este festejo a otro nivel y formar parte de una de las casas más importantes de Game of Thrones, Mercado Libre quiere ayudarte con la selección de los mejores productos , entre más de 10 mil opciones disponibles en el marketplace. Te aseguramos que sí o sí vas querer tenerlos y declararte como lo que eres: “el rey o reina del trono de hierro”.

Casa Stark

La Casa Stark es una casa noble de El Norte, que durante siglos se consideró la casa principal de la región. Su escudo de armas es un lobo huargo gris corriendo sobre un campo cubierto por hielo, su lema: “Se acerca el invierno” (Winter is coming). ¿Quieres ser parte de los Stark y competir desde las gélidas tierras del Norte por el mandado en Westeros? Puedes adquirir: Tarro Stark King , juego de cartas , collar con dije , pulsera , cartera , anillo y rompecabezas 3D .

Casa Lannister

La Casa Lannister es la principal casa noble de las tierras del oeste, considerada la familia más rica de Poniente, su escudo de armas es un león dorado rugiendo sobre un fondo carmesí. Su lema: “¡Oye mi rugido!” (Hear me Roar!).

Si te identificas con el carácter de Cersei, la fortaleza de Jaime o la audacia de Tyron, no puedes dejar pasar la oportunidad de tener: Llavero Funko , pulsera , juego de cartas , cojín , taza mágica .

Casa Baratheon

La Casa Baratheon es una casa noble de las tierras de la tormenta, considerada la más joven de las casas, su escudo de armas es un venado negro coronado sobre un campo dorado. Su lema es “Nuestra es la furia” (Ours is the Fury).

Si quieres pelear por lo que es tuyo y no dejarte vencer puedes adquirir: Tarro medieval , pulsera , funda para celular , libreta , figura de colección .

Casa Targaryen

La Casa Targaryen es una casa noble de ascendencia Valyria que escapó de la maldición, es la sede del Trono de Hierro en la Fortaleza Roja, su escudo de armas es un dragón negro de tres cabezas que escupe fuego. Su lema: “Fuego y Sangre” (Fire and Blood). ¿Amas los dragones, el fuego y odias las injusticias? Entonces este es tu reino para unirte a Drogon y conquistar los cielos. Así que puedes adquirir: Llavero funko , cartera , tarro dragones , pulsera , cuadro decorativo , mochila , huevo de dragón , trono de espadas .

No importa la casa con la que te identifiques, al final todos pertenecemos a la misma familia de Game of Thrones. Celebra con Mercado Libre y HBO el Iron Anniversary, con envíos en 24 horas en productos full y gratuitos desde 299 pesos. Recuerda que al registrarte a través de Mercado Libre podrás obtener hasta un 45% de descuento en la suscripción de HBO, gracias a su programa de lealtad, Mercado Puntos, para volver a revivir las aventuras más épicas de esta serie.