Mercado Libre da inicio a su alianza con Paramount plus en México

Paramount Plus, dan inicio a la alianza con la cual los usuarios de Mercado Libre podrán disfrutar de descuentos de hasta 40% en la suscripción.

Mercado Libre, la plataforma de ecommerce más grande del país, y Paramount Plus, dan inicio a la alianza con la cual los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán disfrutar de descuentos de hasta 40% en la suscripción a este servicio de streaming. El catálogo de Paramount Plus presenta el mejor contenido en películas y series como Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston, o el aclamado spin-off de Bob Esponja, Kamp Coral. Además, los niños y toda la familia podrán disfrutar de sus programas favoritos de Nickelodeon, como: Top Wing, Tyler Perry’s Young Dylan, la segunda temporada de Los Casagrande, PAW Patrol, Las Tortugas Ninja, Blaze and The Monster Machines y todas las temporadas de Bob Esponja.



Para que los usuarios de las plataformas de Mercado Libre y de Mercado Pago comiencen a disfrutar de su programación favorita, Paramount Plus ofrece acceso a 7 días gratis de su contenido exclusivo, con una suscripción mensual. Luego de ese período, los descuentos en el plan irán del 10% al 40%, según el nivel de cada usuario en Mercado Puntos, el programa de lealtad de Mercado Libre.



Entre los métodos disponibles para la suscripción Paramount Plus, se encuentran el pago por tarjeta de crédito o débito, comprobante bancario y efectivo, para los clientes con cuentas en Mercado Pago.



Contenido para todos



Paramount Plus es el hogar de los mejores estrenos de Showtime como Good Lord Bird, protagonizada por Ethan Hawke y Joshua Caleb Johnson; The Comey Rule, de Jeff Daniels y Brendan Gleeson, así como Escape at Dannemora, protagonizada por Benicio del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano: esta última presenta al reconocido actor Ben Stiller en su faceta de director.



Luego de las recientes incorporaciones de Acapulco Shore, temporada 8 y The Handmaid’s Tale, temporada cuatro, se sumaron nuevas series originales y exclusivas al catálogo de Paramount Plus en Latinoamérica: Departure y One Dollar, además de las nuevas segundas temporadas de City On a Hill y For Life.



Asimismo, la plataforma ofrece diversas series originales como No Activity, protagonizada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Strange Angel, con Jack Reynor; Two Weeks to Live, una miniserie de seis episodios dirigida por Al Campbell y protagonizada por Maisie Williams; y la tercera temporada de la bien recibida serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, Luke Grimes y Kelly Reily.



Esta montaña de entretenimiento también presenta películas exitosas como The Outpost, protagonizada por Orlando Bloom, Scott Eastwood y Caleb Landry Jones; The Fanatic, protagonizada por John Travolta, Devon Sawa y Ana Golja; además de las sagas de Mission: Impossible (de la 1 a la 5), The Godfather y clásicos como Forrest Gump, Vanilla Sky y muchos más.



Con más de 5 mil horas de contenido, Paramount Plus cuenta con una de las colecciones más extensas de contenido series clásicas como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, Ray Donovan y The Affair.



Para conocer más sobre los beneficios, simplemente accede a Mercado Libre aquí.