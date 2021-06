Megacable ahora ofrece HBOMax a sus suscriptores

los suscriptores de Megacable podrán contratar HBOMax, la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia, que ofrece contenido de gran calidad.

A partir de hoy, los suscriptores de Megacable podrán contratar HBOMax, la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia, que ofrece contenido de gran calidad y múltiples opciones de entretenimiento para toda la familia.

HBOMax da acceso a títulos espectaculares y exclusivos, con grandes clásicos como Friends, The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones y Sex and The City, entre otras, así como estrenos y producciones originales de HBO, Warner Bros., Max Originals, el Universo DC y Cartoon Network.

“Con esta alianza, Megacable fortalece su catálogo de contenidos y crece para brindar la mejor experiencia de entretenimiento a nuestros suscriptores, y quienes ya tienen contratado HBO con nosotros podrán disfrutar de la plataforma HBOMax incluido en el precio actual de su suscripción premium accediendo con su mismo usuario y contraseña”, informó Gerardo Seifert Arriola, Director de Mercadotecnia de la Compañía.

Además de una gran variedad de series, documentales, realities y producciones infantiles, la nueva plataforma traerá, sin costo adicional, películas de Warner Bros. a tan solo 35 días después de su estreno en las salas de cine en México. También contará en exclusiva con importantes franquicias como La Saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix y el Universo de DC con títulos como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón y Superman & Lois, por citar algunos.

HBOMax estará disponible en televisores, smartphones y tabletas y se podrá contratar en paquete con Megacable en el sitio web www.megacable.com.mx, llamando al Call Center Nacional (33-9690-0000) o en los centros de atención de Megacable.

Entre las ciudades donde se podrá contratar están Toluca, Querétaro, Colima, Morelia, Ciudad Obregón, Guaymas, Durango, Hermosillo, Zihuatanejo, Nogales, Culiacán, San Miguel Allende, Salamanca, Guanajuato, San José del Cabo, Torreón, La Paz, Mazatlán, Tepic, Ciudad de México Norte, Tenancingo, Guadalajara, León, Los Mochis, San Luis Río Colorado, Puebla, Tehuacán, Tuxtla Gutiérrez, Xalapa, Zacatecas, Guasave y Veracruz.