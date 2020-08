Dimensity 800U de MediaTek, tecnología avanzada para brindar experiencias 5G increíbles

MediaTek ha anunciado hoy su nuevo SoC 5G, el Dimensity 800U, la última incorporación a la familia de la serie Dimensity de MediaTek.

MediaTek ha anunciado nuevo SoC 5G, el Dimensity 800U, la última incorporación a la familia de la serie Dimensity de MediaTek. El chipset de 7nm Dimensity 800U está diseñado para un alto rendimiento multinúcleo y la tecnología líder de doble modo de espera (DSDS) 5G + 5G Dual Sim. Con Dimensity 800U, MediaTek continúa acelerando el despliegue de la tecnología 5G y brindando experiencias premium en teléfonos inteligentes 5G de nivel medio.

«MediaTek siempre se ha centrado en mejorar la experiencia del usuario con nuestra tecnología de semiconductores líder, ya sea que los consumidores estén transmitiendo, jugando o tomando fotos», dijo Hugo Simg, director de ventas corporativas de MediaTek para América Latina. «El Dimensity 800U de MediaTek trae tecnología de última generación a la serie Dimensity, llevando las tecnologías avanzadas de imágenes, multimedia y 5G de MediaTek a los teléfonos inteligentes 5G de alto rendimiento que brindan experiencias 5G increíbles».

El módem 5G integrado en el Dimensity 800U de MediaTek no solo admite redes sub-6Ghz SA y NSA, sino que también admite tecnologías de vanguardia como 5G + 5G dual SIM dual standby (DSDS), dual Voice over New Radio (VoNR) y 5G agregación de dos portadoras (2CC 5G-CA), lo que brinda a los usuarios conexiones 5G más rápidas y estables. Con la tecnología MediaTek 5G UltraSave, el modo de funcionamiento del módem se administra en función del entorno de red y la calidad de transmisión de datos, lo que prolonga la duración de la batería de los dispositivos móviles.

Construido sobre el proceso de 7 nm, el Dimensity 800U ofrece un alto rendimiento al tiempo que minimiza el consumo de energía. El SoC tiene un CPU octa-core con un clúster dual que consta de dos procesadores Arm Cortex-A76 con una velocidad de reloj de 2.4GHz y seis procesadores Arm Cortex-A55 con una velocidad de reloj de 2.0GHZ, ofreciendo un rendimiento increíble. Dimensity 800U integra una GPU Arm Mali-G57, una unidad de procesamiento de inteligencia artificial (APU) independiente y RAM LPDDR4x.

Dimensity 800U de MediaTek ofrece a los teléfonos inteligentes tecnología avanzada para brindar experiencias 5G increíbles:

Soporte para pantallas FHD + de 120Hz con altas tasa de actualización, para juegos y transmisión de medios más rápidos y fluidos.

Soporte para el estándar HDR10 + para una calidad visual mejorada, además del motor MediaTek MiraVision PQ integrado, con optimización HDR para varios tipos de videos.

Soporte para la colocación flexible de la cámara de hasta 64MP y capacidades de cámara cuádruple

APU e ISP integrados para proporcionar una serie de funciones de mejora de la cámara con IA.

Soporte para despertar por voz (VoW) y tecnología de reducción de ruido de doble micrófono, lo que reduce el consumo de energía en espera de un asistente de voz y le permite escuchar un sonido claro independientemente de las interrupciones de ruido externo.

El Dimensity 800U de MediaTek ayudará a impulsar el mercado masivo de teléfonos inteligentes 5G y brindará a los usuarios experiencias extraordinarias de 5G. Para obtener más información, visite la página de MediaTek 5G.

