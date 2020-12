Medal of Honor: Above and Beyond lanza nuevo tráiler en modos multijugador

Hoy, EA, Respawn y Oculus lanzaron un nuevo tráiler del altamente anticipado título de VR Medal of Honor: Above and Beyond, el cual muestra por primera vez su experiencia multijugador....

Hoy, EA, Respawn y Oculus lanzaron un nuevo tráiler del altamente anticipado título de VR Medal of Honor: Above and Beyond, el cual muestra por primera vez su experiencia multijugador. Los fanáticos pueden esperar muchísima acción con nuevas y conocidas batallas, mientras dominan a sus enemigos dentro de los 5 modos multiplayer.

El tráiler de Medal of Honor: Above and Beyond en sus modos multijugador

Además de los modos clásicos como Todos Contra Todos, Todos Contra Todos en Equipo, y Dominación, Medal of Honor: Above and Beyond introduce dos nuevos modos de juego: Radio de Explosión, una versión explosiva de Rey de la Colina, y Bombardero Loco, donde los jugadores desactivan bombas enemigas mientras plantan las suyas. Mad Bomber fue particularmente diseñado para el campo de la realidad virtual: las bombas pueden colocarse en cualquier lugar y los usuarios tendrán que buscarlas con la vista, así como con el oído, utilizando el sonido 3D de posición, para asentar su ubicación y desactivarlas antes de volar por los aires.

Dentro del título también habrá una amplia variedad de armas y mapas para escoger. Cada una de ellas se maneja de forma distinta, permitiendo a los usuarios elegir su favorita de acuerdo a sus preferencias y, con docenas de mapas para elegir, habrá muchísimas estrategias puntuales y maniobras por explorar.

Puedes saber más sobre los modos multijugador de Medal of Honor: Above and Beyond’s en la publicación dedicada del blog aquí.

Medal of Honor: Above and Beyond es un innovador e inmersivo juego VR que también incluye una campaña para un solo jugador basada en eventos de la vida real durante la SGM, entre otras cosas. El título podrá jugarse con Oculus Rift, Quest y algunos dispositivos compatibles con Steam VR.

