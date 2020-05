Programación de mayo en Studio Universal

Mayo no será un mes más en tu vida, en Studio Universal tenemos mil razones para que no te despegues del televisor: resolverás la desaparición de La Chica del Tren junto...

Mayo no será un mes más en tu vida, en Studio Universal tenemos mil razones para que no te despegues del televisor: resolverás la desaparición de La Chica del Tren junto a Emily Blunt, Whiplash te recordará lo apasionante que puede ser la música, Jennifer Anniston llega a tu televisor en Viviendo con mi Ex y por último, Guerra Mundial Z y El Aro te seguirán dando razones para desvelarte, en Mayo, vivimos el cine.

Mayo en Studio Universal

VIERNES 1 DE MAYO A LAS 20HRS

LA CHICA DEL TREN (2016)

Rachel (Emily Blunt) es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela…

LUNES 4 DE MAYO A LAS 23:45HRS

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET (2011)

París, años 30. Hugo (Asa Butterfield) es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña (Chloë Moretz) junto a la que vivirá una increíble aventura…

JUEVES 7 DE MAYO A LAS 22:40HRS

WHIPLASH: MÚSICA Y OBSESIÓN (2014)

El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso baterista de jazz, es triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la Costa Este. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher (J.K. Simmons), un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará.

MARTES 12 DE MAYO A LAS 11:35AM

SHAUN, EL CORDERO: LA PELÍCULA (2015)

Cuando Shaun decide tomarse el día libre y divertirse un poco, se encuentra con que va a tener más acción de lo que esperaba. Las trastadas de Shaun acaban por lograr que se lleven al Granjero, así que Shaun y el rebaño han de viajar a la Gran Ciudad y rescatarle. ¿Encontrará Shaun al Granjero en ese mundo extraño y desconocido de la Ciudad antes de que se pierda para siempre?

LUNES 25 DE MAYO A LAS 22:05HRS

VIVIENDO CON MI EX (2006)

Relato sobre las consecuencias de una ruptura sentimental. Gary (Vince Vaughn) y Brooke (Jennifer Aniston), tras dos años de noviazgo, descubren que el amor que se habían profesado ha desaparecido. El detonante es una pequeña discusión doméstica que acaba convirtiéndose en una pelea desaforada. El problema es que ninguno de los dos quiere dejar el apartamento; empieza así una batalla en la que no faltan amigos y parientes que les aconsejan recurrir a la guerra «psicológica» para conseguir que el otro abandone el hogar…

JUEVES 28 DE MAYO A LAS 21:45HRS

EL ARO (2002)

Rachel Keller (Naomi Watts) es una periodista de investigación que no da mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana: al parecer, circula por ahí una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto. Sin embargo, cuando cuatro adolescentes encuentran la muerte exactamente una semana después de ver el vídeo, la curiosidad se apodera de ella y no parará hasta encontrar la cinta y verla.

SÁBADO 30 DE MAYO A LAS 17:50HRS

GUERRA MUNDIAL Z (2013)

Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

Disfruta de tus películas favoritas en mayo, a través de Studio Universal.

