¡May the 4th be with you! Cubrebocas y juegos de Star Wars, lo más buscado por el fandom para celebrar su día

Hoy 4 de mayo (May the 4th) se celebra el Día Mundial de Star Wars y este año los fanáticos decidieron no pasarlo por alto, ya que aumentaron las búsquedas.

Desde hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, los fanáticos celebran el Día de Star Wars. Esta celebración surge a partir de la idea de «May the fourth», en español 4 de mayo (May the 4th), haciendo referencia a la famosa frase de la saga «May the Force be with you», que al español se traduce como “Que la Fuerza te acompañe”.

May the 4th

Aunque este día inició por un juego de palabras, los fanáticos decidieron que cada año se celebrara el 4 de mayo, convirtiéndose en un día famoso dentro la cultura popular. A pesar de la cuarentena, este año los fanáticos decidieron no pasarlo por alto ya que en tan sólo una semana se aumentaron las búsquedas con las palabras “Star Wars” en un 36% con respecto al año pasado.

Entre los artículos más buscados referente a la famosa saga se encuentran: Legos de Star Wars con un crecimiento en búsquedas de 170% y Monopoly con 650%. Además, los cubrebocas y rompecabezas pasaron de tener 0 a más de 2,000 búsquedas en los últimos 10 días con respecto al año anterior.

Si tú tampoco quieres dejar pasar este día inadvertido, te dejamos algunas recomendaciones para vivir esta cuarentena muy al estilo de Luke Skywalker y la rebelión, cualquiera de estas opciones puedes adquirirlas dentro de Mercado Libre, la plataforma de e-commerce más grande de América Latina.

