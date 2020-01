Maroon 5 anuncia nueva fecha en México

Maroon 5 anuncia que agregará un concierto más a su gira. Preventa Citibanamex el 14 de enero y en Venta General apartir del 15 de enero de 2020.

Tras agotar las entradas del concierto programado para el domingo 23 de febrero en el Foro Sol, Maroon 5 anuncia hoy que agregará un concierto más a su gira. El nuevo concierto se realizará el lunes 24 de febrero. Los boletos para esta nueva fecha estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 14 de enero y en Venta General partir del 15 de enero de 2020 a través de www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000 así como en a taquilla del recinto.

Maroon 5 ha ganado tres veces Premio GRAMMY® y han sido certificados en multiples ocasiones con discos de platino. Esta gira también llevará a la banda a presentarse también en Brasil y Chile.

El sencillo más reciente de la banda titulado “Memories” (222 Records/ Interscope Records) marca la llegada de música nueva de la banda de Los Ángeles desde el lanzamiento de su himno global «Girls Like You». Seguido de su lanzamiento “Memories” rápidamente escaló las listas y se colocó como la canción número 22 de la banda en formar parte de Top 40 de la lista Billboard Hot 100 Top 40.

La canción actualmente se mantiene en la posición #9 en la lista de Billboard Hot 100 y subiendo, siendo su tema número 15 en el top 10 de esa lista, 15 años después de su llegada al Top 10 con This Love , el hit de abril de 2004. Adicionalmente ese track ocupa la posición #10 en el Top 40 de Billboard, lo que significa la canción número 21 en la hitoria de la banda que llega al top 10; así como al #5 de la lista Hot AC de Billboard, y la número 25 en el Top 10, y po ri sufera poco es el tema #2 a nivel global en Spotify y el #8 en Estados Unidos.



SOBRE MAROON 5

Maroon 5 se destaca no solo como uno de los actos más perdurables de la música pop, sino también como una de las bandas más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda universalmente reconocida y originalmente de Los Ángeles ha logrado tres premios GRAMMY® y ha vendido más de 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. La banda se ganó a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock / R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane y su álbum doble platino, It Won’t be Soon Before Long.

Maroon 5 lanzó el album de estudio, Hands All Over, que incluía los himnos «Moves Like Jagger» y “Overexposed”. El quinto álbum de estudio de la banda, titulado V, debutó en el #1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y presentó los sencillos #1 «Maps», «Animals» y «Sugar», ayudando a la banda a establecer un récord para la mayor cantidad de temas #1 de un grupo en el Top 40 de Billboard en los 20 años de historia en esa lista con un total de 9 temas.

El video musical del sencillo «Sugar» ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha. Maroon 5 lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a fines de 2017 a través de 222 / Interscope. El álbum presenta el sencillo global «Girls Like You», ft. Cardi B, que alcanzó el número 1 en el Top 40, el número 1 en Adult Pop, el número 1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas.

La pista también logró la posición # 1 en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en Spotify y más de 2.2 mil millones de vistas de YouTube / VEVO y fue notablemente el video más visto en VEVO en 2018. La banda terminó recientemente 2018 como el acto más importante en la radio estadounidense (según Nielsen Music). Las canciones del grupo acumularon 8 mil millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5. Adam Levine y la banda tocaron más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.