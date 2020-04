Maratón The Big Bang theory por Warner Channel

Maratón The Big Bang theory, una nueva opción de reír con Sheldon y sus amigos llega el domingo 12 de abril a partir del mediodía MEX.

Pasar ocho horas junto a Sheldon, Penny, Leonard, Howard, Raj, Amy y Bernadette puede ser el mejor panorama para los fanáticos que extrañan sus geniales y divertidas aventuras. Porque estar junto a este grupo de amigos es la mejor medicina contra el tedio y el aburrimiento, o simplemente porque volver a disfrutar de sus aventuras, obsesiones y encantos es simplemente irresistible. Entonces nada mejor que ver el Especial de Pascua programado por Warner Channel con una maratón con los mejores episodios de The Big Bang Theory, el domingo 12 de abril, desde el mediodía MEX.

Este nuevo recuento de The Big Bang Theory será un repaso por veinte episodios entrañables, donde la esencia de sus personajes hará que la nostalgia sea cosa del pasado. Como el capítulo del matrimonio entre Howard y Bernadette, apresurado ante la inminente partida del ingeniero al espacio. Por si las risas faltarán, habrá oportunidad de ver el momento en que Sheldon le prohibió a Penny entrar a su departamento, mientras Howard y Raj buscan la residencia de las chicas de America’s Next Top Model. Las risas de seguro saldrán cuando Raj, angustiado ante la posibilidad de que lo devuelvan a la India, decide trabajar para Sheldon. Incluso surgirán algunas interrogantes, como qué pensará Leonard cuando se entere de que su novia cree en psíquicos. Aunque de seguro no será tanto el asombro como cuando Sheldon le de una mano a Koothrappali para que conquiste a una chica en una fiesta universitaria.

La cita también incluirá el momento en que Sheldon conoce a Amy, el enfrentamiento de Sheldon con Will Wheaton en un torneo de cartas coleccionables, la visita de la mamá de Sheldon, el viaje de Leonard, Raj y Wolowitz a Las Vegas o la ocasión en que Penny debió reemplazar a Raj en una partida de Halo.

La Maratón de The Big Bang Theory podrá verse el domingo 12 de abril a partir del mediodía