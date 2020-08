Manifold Garden ¡disponible en Switch, PS4 y XBOX One!

William Chyr Studio se alegra de anunciar que, el premiado juego de exploración y puzzles Manifold Garden ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One (trailer), con un...

William Chyr Studio se alegra de anunciar que, el premiado juego de exploración y puzzles Manifold Garden ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One (trailer), con un 10% de descuento para los usuarios de Nintendo Switch, Xbox One y de PlayStation Plus. Redescubre el poder de la gravedad y explora un mundo de arquitectura imposible en este universo de estructuras geométricas infinitas nominado a los premios BAFTA y Game Developers Choice Awards.

La Edición Deluxe de Manifold Garden ya está disponible exclusivamente para los usuarios de PlayStation 4, incluyendo el juego, la Banda Sonora Original y un tema dinámico para PS4.

Manifold Garden reinventa las leyes de la física y el espacio. Contempla el infinito en primera persona y domina sus reglas para resolver acertijos que desafian tu lógica del mundo real. Cultiva un jardín para abrir y avanzar por nuevos caminos en este universo envuelto por un espacio infinito.

Características principales:

Un mundo expansivo y visualmente impactante repleto de rompecabezas que te soprenderán por su belleza y originalidad.

Manipula la gravedad para encontrar nuevas perspectivas y camina por cualquier superficie visible.

Experimenta el espacio de nuevas formas explorando hasta el infinito las estructuras inspiradas en la obra de Escher y que se replican constantemente.

Nuevo Modo Foto, ya disponible para el lanzamiento de la versión para consolas y como una actualización de las versiones de Epic Game Store y Apple Arcade.

La banda sonora original de Manifold Garden, compuesta por Larissa Okada, ya está disponible en Bandcamp y también se lanzará en Steam a finales de este año.

Para saber más, visite: