«Mando Mondays» acción en la que cada lunes se presentarán juegos y productos The Mandalorian

Nuevos productos, libros, cómics y contenido digital totalmente nuevos e inspirados en la exitosa serie de Lucasfilm, The Mandalorian.

Las audiencias de Latinoamérica tienen razones para celebrar: que ya pueden disfrutar en Disney+ de un nuevo capítulo de The Mandalorian, la serie original y exclusiva del servicio de streaming por suscripción; también pueden sumar a su calendario que a partir del 23 de noviembre inicia en la región “Mando Mondays”, una acción global en la que cada lunes se presentarán publicaciones editoriales, juegos y productos de consumo completamente nuevos e inspirados en la serie.

Luego de estrenarse en Estados Unidos en noviembre del año pasado y tomar rápidamente al mundo por sorpresa, The Mandalorian, la serie ganadora de 7 premios Emmy®, llegó el martes 17 de noviembre a Latinoamérica exclusivamente a través de Disney+ con todos sus capítulos disponibles. En la segunda temporada El Mandaloriano (The Mandalorian) y el Niño (The Child) continúan su viaje, enfrentando enemigos y reuniendo aliados a medida que se abren paso por una galaxia peligrosa, en la tumultuosa era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

Después de que los fans vean el nuevo episodio todos los viernes en Disney+, podrán acceder cada lunes al perfil de Instagram, Facebook y Twitter de Star Wars en Latinoamérica para conocer qué nuevos juguetes, coleccionables, ropa, libros, cómics, contenido digital y más se presentarán. “Mando Mondays” durará más de cinco semanas, culminando en México el 28 de diciembre.

Los fanáticos pueden encontrar los mejores productos de la serie The Mandalorian que ya están disponibles para comprar en los principales tiendas físicas y en línea en: disneylatino y Amazon México.

Entre las marcas con licencia que lanzaron productos de las colecciones inspiradas en The Mandalorian que se encuentran: Aurimoda, con camisetas para mujeres y hombres, Hasbro con el muy esperado The Child Animatronic y muchos otros increíbles productos de Mattel, Lego, Funko, Trends, Siglo XXI, Adidas y muchos más.

¡La cuenta regresiva comienza ahora! Los fans están invitados a unirse a la conversación en redes sociales usando #MandoMondays.

Conoce algunos de los productos The Mandalorian que ya están disponibles en México:

HASBRO

Precio: $1,449.00

Donde Comprar: Amazon México

Precio: $2,472.00

Donde Comprar: Amazon México

MATTEL

Precio: $1,199.00

Donde comprar: Amazon Mexico

FUNKO

Precio: $1,199.00

DondeComprar: Amazon México

Aurimoda

Precio $499.00

Donde comprar: Amazon México

LEGO



Precio: $2,699

Dondecomprar: Amazon México

