Netflix revela las primeras imágenes de la tercera temporada de Cobra Kai

Descubre las primeras imagenes de la tercera temporada de Cobra Kai que Netflix revela para todos los fans de está exitosa serie.

COBRA KAI (L to R) WILLIAM ZABKA as JOHNNY LAWRENCE, MARTIN KOVE as JOHN KREESE, and RALPH MACCHIO as DANIEL LARUSSO in episode 308 of COBRA KAI Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2020

COBRA KAI se desarrolla treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984, y muestra la continuación del inevitable conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka). La tercera temporada empieza con todos recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel en estado delicado. Mientras Daniel busca respuestas en su pasado y Johnny trata de redimirse, Kresse continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo.

Galería tercera temporada de Cobra Kai

COURTESY OF NETFLIX © 2020



BOB MAHONEY/NETFLIX © 2020

CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX © 2020

Producción: Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg se encargan del guion y la producción ejecutiva de Cobra Kai a través de su productora Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter y Caleeb Pinkett, para Overbrook Entertainment, en la producción ejecutiva, junto con Susan Ekins en asociación con Sony Pictures Television. Ralph Macchio y William Zabka también participan en la producción ejecutiva.

Elenco: Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Díaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Halcón), Gianni Decenzo (Demetri), con Martin Kove (John Kreese) y Peyton List (Tory).

Fecha de estreno: Enero de 2021

