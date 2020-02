Bandai lanzará nuevas figuras de acción de Los Caballeros del Zodiaco ¡conoce todos los detalles!

Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya como se le conoce en el mundo del animé, la serie animada que marcó a casi toda una generación de niños de los años noventa, cumple 35 años desde su estreno, y, este 2020, Bandai prepara el lanzamiento de sus nuevas figuras de acción.

Los Caballeros del Zodiaco, llegarán bajo la línea Anime Heroes de Bandai, figuras de 16.5 centímetros aproximadamente, con 17 puntos de articulación, un alto nivel de detalle y la armadura incorporada con pintura en tintas metálicas.

Seiya de Pegaso con su segunda armadura, Saga de Geminis y Aioros de Sagitario, serán las tres primeras figuras en llegar a esta colección. Estarán disponibles a la venta a partir del próximo 15 de febrero en Liverpool y Liverpool.com.mx.

“Los Caballeros del Zodiaco es una serie animada que, después de más de 30 años, sigue en el gusto de los fans, y no solo eso, también ha trascendido generaciones, los padres ahora ven la serie con sus hijos. Con las nuevas figuras que tenemos preparadas, ahora también podrán jugar con ellos. Las figuras Anime Heroes de Caballeros del Zodiaco, tienen la armadura incorporada y muchos puntos de articulación, lo que facilita el juego y el movimiento, pero no solo eso, también poseen un gran nivel de detalle por lo que no podrán faltar en la colección de cualquiera que sea fan”. Comentó Manuel Hernández, Director de Mercadotecnia de Bandai México.