Los beneficios de desinfectar espacios laborales y espacios que habitamos

¿Quieres conocer los grandes beneficios de desinfectar correctamente tu negocio? Los expertos de limpieza de la aplicación Homely nos platican.

A partir del lunes 29 de junio, la Ciudad de México pasó de semáforo rojo al color naranja, por lo que algunos negocios podrán reabrir de forma escalonada, pero para ello, se deberán seguir algunas reglas que garanticen la seguridad sanitaria tanto de empleados como de clientes.

Beneficios de desinfectar espacios laborales

Sabemos que aun no existe vacuna que pueda darnos seguridad de salir con libertad a nuestros trabajos, es por ello y para evitar que el Coronavirus siga en aumento que tenemos que reforzar las rutinas de limpieza y desinfección en el negocio, oficina y espacios que habitamos.

Continua leyendo para conocer, los beneficios de contar con sanitizaciones constantes para evitar riesgos de contagio, así el personal se sentirá seguro para desempeñar sus labores, así como la generación de confianza por parte de los clientes al saber que están en un establecimiento que cumple con las medidas necesarias para desarrollar sus actividades.

Consciente de que dichas medidas han sido en favor de salvaguardar la salud de los mexicanos, Melina Cruz y Edgar Tello creadores de la aplicación Homely lanzarón Homely Safe, un servicio que ofrece profesionales de sanitización para restaurantes y otros establecimientos que requieren reabrir en la nueva normalidad. Homely Safe busca apoyar a los negocios más afectados por el confinamiento en la CDMX.

Desde el pasado 25 de marzo los servicios de desinfección de Homely iniciaron operaciones para ayudar a cientos de personas a reducir los riesgos de contagio en sus domicilios. Sin embargo, al darse cuenta de que el sector restaurantero necesitaba ayuda al ser uno de los más afectados por la crisis sanitaria, decidieron trasladar los servicios de Homely Safe a la industria de negocios en el giro de alimentos y bebidas.

1. Reducción del riesgo de una infección.

Con la actual situación de contingencia que vivimos debido a la propagación del COVID-19, el riesgo de contagio es muy alto, sobre todo para los que no tienen otra alternativa más que salir de su casa para ir a trabajar. De ahí la importancia y los beneficios de limpiar y desinfectar todos los objetos y superficies que entran en contacto con una gran cantidad de personas como los electrónicos y utensilios de oficina. La sanitización puede ayudar a prevenir el contagio.

2. Los beneficios de desinfectar es que alargar la vida del equipo electrónico.

Limpiar y desinfectar los electrónicos de una oficina puede significar un gran ahorro. Entre más tiempo funcionen de forma eficiente, menor dinero tendrá que ser invertido en partes o nuevos equipos. Cuando el polvo se acumula en los dispositivos, la suciedad puede ocasionar fallas. La grasa de las personas que los utilizan también suele quedarse en toda clase de objetos.

Las áreas en donde se encuentran los equipos de mayor tamaño como impresoras, copiadoras, máquinas expendedoras, frigobares, servidores, aires acondicionados y demás no suelen ser limpiadas adecuadamente debido a lo complicado que resulta moverlos. Un servicio de desinfección de oficinas se encargará de llegar a estos rincones para una sanitización absoluta.

3. Aumento en la productividad.

Para poder rendir totalmente, un empleado no debe encontrar ningún tipo de obstáculo en su espacio; por eso, afecciones como alergias o infecciones pueden entorpecer notablemente sus actividades una limpieza y desinfección constantes aseguran que los trabajadores podrán desenvolverse laboralmente sin problema alguno. Espacios libres de agentes infecciosos evitará que los colaboradores se ausenten frecuentemente por enfermedades. Esto significa menos pérdida de dinero y un aumento en la productividad al contar con una plantilla laboral completa.

4. Ayudar a detener la propagación del coronavirus.

A continuación, un recordatorio de cuánto tiempo puede permanecer estable el SARS-COV-2 en distintas superficies de acuerdo a un análisis publicado en The New England Journal of Medicine: Aire – hasta tres horas, Cobre – hasta cuatro horas, Cartón – hasta 24 horas, Acero inoxidable – hasta 48 horas, Plástico – hasta 72 horas.

Todos los materiales mencionados suelen encontrarse en este tipo de espacios, convirtiéndola en la incubadora perfecta para el coronavirus. Un servicio de desinfección de oficinas ofrece la eliminación del 99.9 por ciento de los virus y bacterias que pueden representar una amenaza para todos los que deben seguir trabajando.

Actualmente, Homely ofrece descuentos del 60 o 70% en servicios de sanitización a restaurantes, cafeterías, panaderías, entre otros, los cuales se realizan a través de la aplicación especializada de desinfectantes no tóxicos con equipo profesional y personal capacitado. Para la tranquilidad y seguridad de empleados y clientes, se emite un certificado digital para que se pueda verificar el proceso de desinfección y estar más informados sobre las medidas de prevención.

Asimismo, se han distribuido de manera gratuita estampas para que todos los negocios sanitizados puedan pegarlas en sus empaques de alimentos y en sus establecimientos. Las estampas cuentan con un código QR que permite al cliente tener acceso a la información de saneamiento del espacio (producto, método y fecha de la última desinfección), así como conocer la red de negocios que ya han sido protegidos por Homely.

Homely busca dar visibilidad a todos los establecimientos que han tomado medidas de precaución para brindar seguridad a sus empleados y clientes. Mora Mora, Pixza y Pinche Gringo BBQ son algunos restaurantes que forman parte de esta red, también se han sumado cafeterías y panaderías locales como Moronas Café, Mome Bakery y Santamañana. “En Homely siempre hemos creído que los mexicanos tenemos el poder de adaptarnos a cualquier momento, tiempo y circunstancia, demostrando la fortaleza que nos caracteriza. Por ello y como una empresa orgullosamente mexicana, creada, operada y consumida por jóvenes que quieren cambiar el mundo, invitamos a todos a sumarse a la iniciativa y dar visibilidad a los pequeños y medianos empresarios que puedan beneficiarse de ella”, exhortaron Melina Cruz y Edgar Tello, fundadores de Homely.

Página Web: www.homely.mx