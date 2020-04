Dinos cómo pasas tu cuarentena y te diremos lo que buscas en una relación

En estos momentos no solo te conocerás mejor, sino que también te puedes dar una idea de lo que buscas en una relación de ahora en adelante.

Ahora que el mundo bajó su ritmo y pasas los días en casa con una nueva rutina, tienes una gran oportunidad para para reflexionar sobre ti, tu entorno y lo que buscas en una relación.

“Los expertos concuerdan en que hay diversos efectos psicológicos por el distanciamiento en un contexto como este. Si bien aún no ha pasado mucho tiempo, las cosas a las que das prioridad en estos momentos y cómo disfrutas el tiempo a pesar del estrés y la ansiedad, habla mucho de ti y de tus expectativas”, explica Rocío Cardosa, project manager deAdoptaUnChico.

Lo que buscas en una relación

Con eso en mente, te diremos cómo tu día a día revelará lo que buscas en una relación o la forma en la que será el chico de tu próximo date.

Te pones al día con tus series

Puede que en el mundo haya caos, pero decidiste que hay que sacarle provecho al ritmo más lento y te das oportunidad para ponerte al corriente con las temporadas que no terminaste de Orange is the new black, La casa de papel o a darle otra checada a clásicos como Friends.Así como tú, es muy probable que tu siguiente date sea un chico relajado que no busque complicarse con su status y que solo deje que las cosas fluyan.

Aprovechaste para reunirte con la familia

En cuanto te dieron luz verde, tomaste todas tus precauciones y te lanzaste a casa de tus papás o con algún otro familiar cercano, pues porque si vas a estar en aislamiento, la compañía es básica.

De la misma manera, probablemente busques a una persona que, lejos de querer algo pasajero o una aventurilla, quiera una compañera lista para algo más estable.

Aprendes algo nuevo en línea

¿Tenías planeado estudiar un curso o aprender algo nuevo en un taller pero con la cuarentena todo se vino abajo? No hay problema, eres de las que no se limita ya que Internet te da alternativas para aprender desde lo más básico, hasta lo más especializado y lo aprovechas.Así mismo buscarás a alguien que sea práctico y adaptable, alguien que no ponga excusas para llevar a cabo sus planes. De hecho puedes aprovechar las apps de citas para encontrar a alguien interesante para conversar y no presionarte demasiado.

Aprovechas para volverte fit

Dentro de todo lo negativo, al menos encontraste por fin el tiempo para seguir esas rutinas en casa que llevabas meses tratando de hacer y para cocinar esas recetas súper healthy y deliciosas.

Ahora que te concentras en ti, tu siguiente date debe ser una persona activa con quien puedas compartir estos hábitos, pero también alguien que sepa darte tu espacio.

Te mantienes informada

Si en la cuarentena revisas hasta el último hashtag relacionado con la pandemia y cambiaste tu playlists por podcasts o transmisiones en vivo sobre COVID-19, es porque la comunicación es el centro de tu vida.

Tu chico ideal es alguien abierto y transparente, alguien que esté abierto a comunicarse, incluso si lo que va a escuchar no es lo mejor o lo que quiere oír. Las buenas noticias son que una persona así te ayudará a enfrentar mejor los retos al mantenerte conectada con la realidad y encontrar la manera de solucionarlos.