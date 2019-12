Lo más comprado en eBay durante en 2019 en Tecnología

Descubre lo más comprado en eBay por los mexicanos durante 2019 en Tecnología. Conoce los países desde donde los mexicanos compraron más tecnología.

El fin de año se acerca y con ello, eBay se dio a la tarea de recorrer el comportamiento de los compradores mexicanos en 2019 para detectar en qué estuvieron interesados con relación al mundo de la tecnología y cómo aprovecharon las compras internacionales en la plataforma.

Conoce detalles sobre cuáles fueron los países desde donde más compraron los mexicanos en eBay.com, los artículos más populares dentro de categorías como smartphones, videojuegos y demás electrónicos.

Video con el resumen

Durante 2019, los países desde donde los mexicanos compraron más tecnología en eBay.com fueron:

China – Los accesorios sin duda fueron los más populares para los mexicanos desde este país, sobre todo las fundas para teléfonos .

sin duda fueron los más populares para los mexicanos desde este país, sobre todo . Estados Unidos – En este país, quienes se llevaron el premio de lo más comprado por los mexicanos fueron los smartphones y los videojuegos .

. Hong Kong – Adaptadores, cables y baterías para laptops fue de lo más comprado por los mexicanos durante el año.

fue de lo más comprado por los mexicanos durante el año. Reino Unido –Fundas para teléfonos y videojuegos fue lo más demandado por los mexicanos desde este país europeo.

Dispositivos móviles:

Durante 2019, la categoría de celulares y accesorios en eBay.com tuvo un crecimiento de más del 20% en México.

Diariamente, los mexicanos compraron alrededor de dos iPhone 7 de 32 GB durante 2019 en eBay.com, lo que lo convirtió en el smartphone más comprado del año . Sin embargo, en fechas de compras populares como Black Friday , los smartphones más comprados desde México fueron el Samsung Galaxy S8 y S10, así como el iPhone 6 , 8 y 11.

de 32 GB durante 2019 en eBay.com, lo que lo convirtió en . Sin embargo, en fechas de compras populares como , los smartphones más comprados desde México fueron el y S10, así como el , 8 y 11. En cuanto a otros dispositivos móviles, fueron los del sistema Android en específico los que dominaron las preferencias de los mexicanos, como la Samsung Galaxy Tab A SM de 16 GB.

Computadoras:

Dentro de la categoría de laptops, una de las marcas favoritas fue Dell , específicamente con el modelo Latitude E6440 , sólo detrás de marcas asiáticas que comienzan a popularizarse como Chuwi que duplicó las ventas del modelo Dell.

, específicamente con el modelo , sólo detrás de marcas asiáticas que comienzan a popularizarse como que duplicó las ventas del modelo Dell. El modelo HP EliteBook también se encuentra entre los más comprados por los mexicanos en 2019.

Gaming

Para un mercado en ascenso como el de los videojuegos en México, el cual ha crecido un 9.1% tan solo en 2018, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit, los accesorios más comprados por los mexicanos en eBay.com fueron los mouse para gaming, y el más vendido es este mouse mini Wireless 2.4 GHz con conexión universal, ergonómico ideal para gamers, portátil y óptico.

y el más vendido es este mouse mini Wireless 2.4 GHz con conexión universal, ergonómico ideal para gamers, portátil y óptico. Los videojuegos más comprados en 2019 de cada plataforma fueron:

PlayStation

1. Fortnite

2. God of War

3. Grand Theft Auto V

4. Spider-Man

5. Call of Duty: Black Ops 4

Nintendo Switch

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Super Mario Odyssey

3. Legend of Zelda: Breath of the Wild

4. Mario + Rabbids Kingdom Battle

5. Splatoon 2

Xbox One

1. Fortnite

2. Grand Theft Auto V

3. Titanfall 2

4. Call of Duty: WWII

5. Call of Duty: Black Ops 4

Cámaras y drones:

– En 2019, la categoría de cámaras y foto en eBay.com tuvo un crecimiento del más del 30% en México.

– La marca de cámaras más comprada en México fue Canon seguida por Nikon. El modelo más popular fue Canon Rebel T6 / 1300D, seguida por:

Nikon D5300 Digital SLR

Nikon D5600 Black DSLR

Canon EOS 5D Mark IV

Nikon D750 Digital

Los drones es una de las categorías favoritas de los mexicanos y el más vendido fue el Hubsan H501S Pro X4 Drone 5.8G con cámara de 1080 P.

* Toda la información fue extraída de las compras registradas desde México en eBay.com, desde enero a noviembre de 2019.