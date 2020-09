Lionel Messi promueve el uso de la tecnología para personas con discapacidad visual

OrCam Technologies, la innovadora empresa de visión artificial impulsada por inteligencia artificial para personas ciegas o con discapacidad visual, ha lanzado una colaboración con la estrella de fútbol Lionel Messi. El objetivo es lograr que las soluciones tecnológicas asistenciales sean accesibles para personas con diversas discapacidades, y aumentar la conciencia de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad ciega y con discapacidad visual a nivel mundial.

Como parte del proyecto, OrCam organizará reuniones entre decenas de personas con discapacidad visual de todo el mundo con la superestrella del fútbol para hacer realidad un sueño: una oportunidad de conocer al ícono del fútbol en un cara a cara, además de recibir de Messi una revolucionaria solución de tecnología de asistencia que aumentará su independencia diaria, OrCam MyEye. Messi obsequiará cada año la OrCam MyEye a personas ciegas o con discapacidad visual con historias inspiradoras, algunas de las cuales ha conocido personalmente en Barcelona. Cada una de estas personas se ha convertido en miembros del “OrCam Dream Team”, con Messi a la cabeza.

Aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo sufren de ceguera o diversos grados de discapacidad visual. OrCam MyEye ayuda notablemente a mejorar su calidad de vida.

Los participantes en el proyecto proceden de diferentes países del mundo y sufren ceguera o diversos grados de discapacidad visual. El encuentro con la estrella del fútbol y el obsequio del dispositivo les sorprendió por completo. “OrCam My Eye me ha cambiado la vida, me siento muy asombrado, jamás imaginé que la tecnología avanzaría tanto. El reconocimiento de rostros me ha permitido reconocer a mi familia y personas cercanas; la función de lectura es mi favorita, muy útil para buscar documentos. Sin duda, es un dispositivo muy útil, práctico e intuitivo. Sigo experimentando con él, se ha convertido en un gran aliado” asegura Alejandro Pacheco, miembro del “Dream Team.”