Estreno de la Liga Norteamericana de Rainbow Six Esports

Rainbow Six Esports estrena su Liga Norteamericana junto con actualizaciones del próximo Six Major de agosto 2020.

Esta semana, Ubisoft estrena su Liga Norteamericana para Rainbow Six® Esports, parte de nuestras cuatro ligas regionales que conforman un programa global que competirá hacia el prestigioso torneo Six Invitational. Rainbow Six® Esports estrena su nuevo Circuito Rainbow Six en alianza con FACEIT y de la mano de patrocinadores como CORSAIR y Hacer Predator. Abajo, encontrarás información pertinente acerca de los equipos de la Liga Norteamericana, talento, bolsa de premios y fechas, con una importante actualización acerca del Six Major de agosto 2020.

EQUIPOS DE LA LIGA NORTEAMERICANA

DIVISIÓN ESTADOS UNIDOS

DIVISIÓN CANADÁ

CHALLENGER LEAGUE DE ESTADOS UNIDOS

PogChamp

SPIKER

RentFree

Oblation

Bruh

The Last Dance

Joe Esports

The Favelas

CHALLENGER LEAGUE DE CANADÁ

Team Rose

Les Cornets

Oceanus Gaming

Axios

Honor

Team Madness

Valors

Codes 6

TALENTO

Nos enorgullece y emociona anunciar la alineación de talento para la Liga Norteamericana:

BOLSA DE PREMIOS

La bolsa de premios para la División de Estados Unidos en su primera temporada es de $250,000 dólares. La primera temporada de la División de Canadá tendrá una bolsa de premios de $90,000 dólares. La Challenger League de la División de Estados Unidos tendrá en su primera temporada un premio de $54,000 dólares, mientras que la División de Canadá en su Challenger League contará con una bolsa de premios de $18,000 dólares.

FECHAS DE TRANSMISIÓN

Junio 22 – Julio 22: Días de Juego de la Fase Uno de la División de Estados Unidos todos los lunes y miércoles a las 5:00 PM hora del centro de México.





Días de Juego de la Fase Uno de la División de Estados Unidos todos los lunes y miércoles a las 5:00 PM hora del centro de México. Junio 26 – Julio 24: Días de Juego de la Fase Uno para la División de Canadá todos los viernes a las 5:00 PM hora del centro de México.





Días de Juego de la Fase Uno para la División de Canadá todos los viernes a las 5:00 PM hora del centro de México. Junio 26 – Julio 24: Partidas seleccionadas de la Fase Uno de la Challenger League de Estados Unidos cada viernes, directamente después de las partidas de la División de Canadá.

DÓNDE VER ONLINE

ACTUALIZACIÓN DEL TORNEO SIX MAJOR DE AGOSTO 2020

Debido a la continua pandemia de COVID-19 y como la salud y el bienestar de nuestros equipos, desarrolladores, jugadores, socios y público es nuestra primera prioridad, hemos tomado la decisión de cambiar el formato del Six Major de agosto 2020 de LAN a online.

Durante el mes complete de agosto, eventos online se llevarán a cabo en Europa, Norteamérica, América Latina y Asia-Pacífico para proveer un cambio a los equipos y que prueben que son os mejores de la región. Los fans de Rainbow Six Esports pueden marcar sus calendarios, la agenda para cada uno de los eventos regionales se llevará a cabo de la siguiente manera:

Asia-Pacífico: Agosto 3 – 9

América Latina: Agosto 7 – 9

Norteamérica: Agosto 14 – 16

Europa: Agosto 20 – 23

La región de Norteamérica verá cuatro equipos competir online en el Six Major de agosto 2020. Al final de la Fase 1, los 3 mejores equipos de la División de Estados Unidos serán invitados automáticamente a unirse al Major. El cuarto equipo será seleccionado en un clasificatorio norteamericano en el que enfrentará al cuarto, quinto y sexto equipos del ranking de la División de Estados Unidos y el primer lugar de la División de Canadá. De acuerdo con su desempeño, durante el evento online, los equipos se llevarán una parte de la bolsa de premios total de $125,000 dólares.

Para nuestro rediseñado Six Major de agosto 2020 online, cada región correrá su propio formato dedicado, diseñado para la estructura de su liga. Más detalles de los formatos específicos y agendas serán compartidos por cada región más adelante.



Para más detalles de la Liga Norteamericana, visita nuestra guía aquí.

Para más detalles del Six Major de agosto 2020, lee nuestro post aquí.

Para mantenerte al tanto de todo lo relacionado con los próximos anuncios, sigue a Rainbow Six Esports así como las cuentas regionales de Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y América Latina en Twitter. Para cobertura tras bambalinas, sigue a Rainbow Six Esports en Instagram.

Síguenos en las redes oficiales de Rainbow Six LATAM y no pierdas detalle de las competencias:

Para más información sobre Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/rainbow-six/siege.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/