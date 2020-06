La Liga Latinoamérica de League of Legends regresa el 20 de junio de manera online

Los ocho mejores equipos de Latinoamérica se enfrentarán en el torneo de Clausura de la LLA a partir del sábado 20 de junio a las 15:00 hrs.

Riot Games, comunicó este sábado 30 de mayo a través de su cuenta oficial de Twitter, que la Liga Latinoamérica Clausura 2020 de League of Legends regresa el 20 de junio de manera online, a modo de resguardar la integridad de los equipos, fanáticos y staff que hacen posible la liga, producto de la pandemia por Covid-19.

En la primera fecha de la LLA, inauguran las dos escuadras finalistas de la temporada de apertura 2020: All Knights vs Isurus Gaming. Los tiburones quieren cobrar revancha del último duelo, instancia en que los caballeros se quedaron con la copa en una final de infarto al mejor de 5 partidas. Sin duda, será uno de los principales encuentros de la inauguración de temporada y será un gran espectáculo para los fans.

En otras partidas, Furious Gaming y XTEN Esports buscarán mejorar los rendimientos de la temporada anterior y pretenden darlo todo en la Grieta del Invocador. Asimismo, Gillette Infinity Esports y Rainbow 7 irán por victorias frente a Pixel y a Azules Esports, dos equipos de rendimiento irregular en la primera mitad del año.

La Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends vuelve para entregar el mejor espectáculo de Esports a nivel regional y será transmitida por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos a partir del 20 de junio desde las 15 horas (MX, CO y PE), 16 horas CL y 17 horas AR.