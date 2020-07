Liga Latinoamérica Clausura 2020 registra crecimiento de su audiencia

La audiencia de la Liga Latinoamérica Clausura 2020 en total, de las dos primeras fechas, supera un 33% a los números del Clausura 2019.

El campeonato de esports que enfrenta a los ocho mejores equipos de League of Legends de la región, tiene cada vez más adeptos. Riot Games, compañía líder en videojuegos y deportes electrónicos, comparte los datos de audiencia y muestra un crecimiento del 33% en los viewers de los dos primeros fines de semana de la edición de la Liga Latinoamérica (LLA) Clausura 2020.

La audiencia de la Liga Latinoamérica Clausura 2020

Cientos de miles de fanáticos de League of Legends pueden seguir la competencia que se disputa cada fin de semana en los canales propios de Twitch y Youtube de League of Legends @lolesportsLA y también en las plataformas aliadas TV Azteca y ETC TV.

“Los números hablan por sí solos. Más allá de no tener eventos presenciales esta vez, el formato de la competencia, la calidad profesional de los proplayers y la transmisión hacen que la LLA se consolide como espectáculo deportivo”, explica Martín Blaquier, Esports Manager de Riot Games Latinoamérica.

La audiencia inicio de la Liga Latinoamérica Clausura 2020 (PRIMER Y SEGUNDO FIN DE SEMANA)



Total Unique Viewers: 1.270.076 (+33% vs Clausura 2019)

Unique Viewers Canales Propios: 642.960 (+60% vs Clausura 2019)

Unique Viewers Canales Externos: 627.116 (+23% vs Clausura 2019)

La LLA además, tuvo un aumento del 133% en la cantidad de usuarios concurrentes activos, respecto a la misma edición de 2019 y en el segundo fin de semana, los canales de Riot Games aumentaron los unique viewers un 93% comparado a la misma instancia del año pasado.

Juan José Moreno, Public Relations Manager de Riot Games Latam, destaca: “El crecimiento refleja, también, el vínculo cada vez más activo con nuestra comunidad. Una comunidad que también crece, ya que nuevas personas van aprendiendo a analizar las partidas, a participar de la conversación en redes sociales sobre lo que va sucediendo en cada competencia. Y nosotros estamos ahí, escuchándolos”.

Con el objetivo de coronarse campeón y jugar el Campeonato Mundial de League of Legends, “Worlds 2020”, compiten jugadores profesionales de diferentes países de América Latina y Asia en los ocho equipos: Isurus Gaming (Argentina), All Knighs (Chile), Xten Esports (México), Furious Gaming (Argentina), Gillette Infinity Esports (Costa Rica), Azules Esports (Chile), Rainbow7 (México) y Pixel Esports Club (México).

Esta edición de la LLA, está acompañada por marcas como Volt, Cougar, Little Caesars, Xtreme y Axe.

Riot Games explica que respecto a las Unique Viewers Clausura 2020 va 33% sobre Clausura 2019 luego de dos fechas, se superaron las expectativas en los canales propios y se mantiene la tendencia en el crecimiento.



El torneo de esports más grande de Latinoamérica, la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) tendrá su tercer fin de semana de enfrentamientos del torneo Clausura 2020 este fin de semana por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos, desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16 horas CL y 17 horas AR.

Youtube de League of Legends @lolesportsLA