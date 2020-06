Inventos que cambiaron el mundo y 5 libros para descubrirlos

Lista de libros que trata sobre los avances tecnológicos y científicos más importantes de la era moderna, y por qué debería interesarte más este tema.

Si echas un vistazo a su alrededor, lo más probable es que veas cientos de objetos que te parecerán comunes, pero que en algún momento de la historia cambiaron al mundo. El simple hecho de que estés leyendo esto desde algún dispositivo tecnológico es razón suficiente para estar impresionado.

Televisores, computadoras e incluso sopas instantáneas de ramen, cada uno de ellos representó un desafío en su época y aún hoy estos inventos continúan siendo actualizados. La siguiente lista de libros trata sobre los avances tecnológicos y científicos más importantes de la era moderna, y por qué debería interesarte más este tema.

1.- Alan Turing. Llamado «el pionero de la era de la información» Turing es el padre de Internet. Se encargó de interceptar los códigos secretos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero sus brillantes ideas y teorías sentaron las bases de lo que se convertiría en la informática moderna. Sí, le debemos nuestra obsesión con la web a él.

2- Big Data en línea Toda la información almacenada en los ecosistemas digitales tiene un propósito. Los expertos en regulación de Internet Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier señalan que la “Big Data” está teniendo una enorme influencia en los negocios, el mercado, la política, la educación y la innovación. Ahora más que nunca es el momento de centrarse en el poder del conocimiento.

3.- Inteligencia Artificial El futuro que se presenta en libros o películas donde los robots toman el control de cada actividad diaria no está tan lejos como imaginábamos. La prestigiosa investigadora de la Universidad de Sussex, Margaret A. Boden, abre el debate sobre los avances científicos en la IA y los probables problemas éticos que dichos avances traerán consigo.

4.- La invención del aire. Pocos pensarían que algo tan diminuto como el agua carbonatada cambiaría la industria alimentaria para siempre. Este libro es un homenaje a Joseph Priestley (quien descubrió esta composición química) y de cómo sus contribuciones fueron más importantes de lo que el científico inglés hubiera pensado.

5.- Smart Cities: una visión para los ciudadanos. Teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, e incluso refrigeradores inteligentes, ¿podemos tener toda una ciudad? Esta es la pregunta de Marieta del Rivero, quien afirma que la repentina tendencia de hacer todo «inteligente» podría cambiar radicalmente la forma en que interactuamos social y tecnológicamente.

Sin duda nuestra vida no sería la misma sin estos inventos.