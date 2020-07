Lasso, la respuesta de Facebook a TikTok, cerrará este mes

TikTok parece ser indestructible, y muestra de ello es que su rival Lasso, desarrollado por la misma Facebook, cerrará su servicio este próximo 10 de julio, luego de casi de años de estar en la internet.

En The Verge han recopilado una serie de tuits en los cuales usuarios de Lasso han recibido en sus teléfonos una notificación que les anuncia el cierre de operaciones de la plataforma social de vídeos.

Thankfully it’s letting me save my videos … oh wait pic.twitter.com/2evTQ2ev6X

— Kerry Flynn 🐶 (@kerrymflynn) July 1, 2020