Las Ligas Nacionales de League of Legends organizadas por LVP llegan al fútbol tradicional

La digitalización se ha convertido en parte fundamental de las estrategias de valor de los equipos de deporte tradicional de la región. Ante ello, insertar sus marcas en equipos profesionales de Esports, fuera de su habitual consumo de fútbol, es hoy la muestra clara de cómo llegar a nuevos mercados aprovechando la digitalización. La LVP, perteneciente al Grupo MEDIAPRO, ya ha marcado un camino de profesionalización de la escena en Latinoamérica que incentiva a las inversiones de las grandes marcas en toda la región. Las ligas profesionales de League of Legends son hoy una plataforma de generación de contenido digital que ofrece un atractivo importante para marcas, y también equipos de fútbol profesional de la región.

Es así que en Latinoamérica, la LVP ya cuenta con la participación de franquicias de equipos profesionales de fútbol en varias de sus ligas, quienes ven en los Esports una oportunidad para integrarse en un mercado que año tras año crece exponencialmente; como también de acercarse a esas nuevas audiencias que además de ser fieles hinchas de un club, también son apasionados por los videojuegos. Ellos son River Plate (Argentina), Universidad Católica, U. de Chile y Santiago Wanderers (Chile), Chivas (México) y Cienciano (Perú).

Ante esta prometedora acogida e incursión de cada vez más equipos tradicionales en las Ligas Nacionales de League of Legends, Martin Blaquier, gerente de Esports de Riot Games Latinoamérica, cuenta que “El desarrollo de la escena de deportes electrónicos siempre ha estado ligado al mundo del deporte tradicionales, con el cual presenta más similitudes que diferencias: fans apasionados, iconos mundiales, estadios llenos, transmisión de primera calidad, narradores y campeonatos globales. Para nosotros en Riot Games es un orgullo poder apoyar toda la escena de League of Legends en sus distintos niveles y con las Ligas Nacionales sentimos que los hinchas de cada país tienen la oportunidad de vibrar con sus equipos propios. La validación y experiencia que los equipos tradicionales otorgan al ecosistema, nos reafirman cada vez más que League of Legends es el deporte de las nuevas generaciones.”